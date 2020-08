PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * TRASPORTI: « VOUCHER PER RIMBORSARE GLI ABBONATI DOPO IL LOCKDOWN, NEL NUOVO ANNO SCOLASTICO SERVIZIO GRATUITO PER ALUNNI E STUDENTI »

Voucher per rimborsare gli abbonati dopo il lockdown. Trasporti, nel nuovo anno scolastico servizio gratuito per alunni e studenti.

A partire dal prossimo anno scolastico, il servizio di trasporto sarà gratuito per 50mila alunni e studenti trentini di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alle superiori. Lo ha stabilito stamani la Giunta provinciale che, accanto alla cosiddetta “tariffa zero”, ha approvato le modalità attraverso cui saranno rimborsati i pendolari del trasporto pubblico in seguito al periodo di lockdown e alla chiusura anticipata degli istituti nella primavera 2020. Il presidente della Provincia autonoma di Trento specifica, a tal proposito, che l’attenzione dell’Amministrazione è massima sia per quanto concerne le esigenze delle famiglie, sia nella gestione delle situazioni di potenziale rischio per la trasmissione del Covid-19.

La Giunta ha stabilito le modalità attraverso cui saranno rimborsati gli utenti del trasporto pubblico, a seguito dell’emergenza sanitaria. A tal proposito, il Decreto rilancio del Governo (convertito in legge il 17 luglio scorso) prevede l’emissione di voucher o proroghe degli abbonamenti non sfruttati per via dell’interruzione anticipata del servizio. Le modalità di ristoro sono differenziate per categorie di utenti.

Per quanto riguarda gli studenti che frequentano le scuole del territorio – dalle materne alle secondarie di secondo grado, compresi i centri di formazione professionale – l’esecutivo ha stabilito di prorogare la validità degli abbonamenti fino al termine dell’anno scolastico 2020/2021. Limitatamente al prossimo anno, viene dunque introdotta una tariffa di libera circolazione gratuita al trasporto pubblico per tutti gli alunni e gli studenti che frequentano le scuole nelle città e nelle valli del Trentino. Per usufruire del nuovo abbonamento, diversamente dal passato, le famiglie dovranno rivolgersi direttamente alle biglietterie di Trentino trasporti (in allegato l’elenco e gli orari di apertura).

Il caricamento dell’abbonamento su smart card e il ritiro del tesserino cartaceo, avverrà in maniera diversificata. Gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado ed i centri di formazione professionale dovranno provvedere al caricamento dell’abbonamento presso una biglietteria di Trentino trasporti nei 4 mesi compresi tra il 17 agosto e la fine di dicembre. Le tessere saranno spedite a casa degli iscritti al primo anno di scuola superiore, mentre tutti gli altri utilizzeranno il titolo di viaggio di cui sono già in possesso. Fino al momento del caricamento, lo studente potrà viaggiare esibendo la smart card categoria “studente fino alla quinta superiore”.

Per gli alunni delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado e per gli utenti dei Centri educativi, il nuovo tesserino cartaceo per l’anno scolastico 2020/2021 sarà distribuito attraverso le scuole ed i Centri a partire dalle prossime settimane; fino al ricevimento del tesserino sarà consentito viaggiare esibendo la lettera di ammissione che sarà inoltrata agli indirizzi mail alle famiglie già a partire dalla prossima settimana.

Un voucher sarà invece assegnato ai lavoratori e agli studenti universitari non frequentanti l’Università degli Studi di Trento. I titolari di abbonamenti mensili urbani ed extraurbani hanno diritto ad ottenere un voucher (consistente in un abbonamento mensile di libera circolazione provinciale) se in possesso di abbonamento mensile con scadenza dopo il 10 marzo 2020. Gli abbonati annuali/semestrali urbani ed extraurbani hanno diritto ad ottenere un voucher (consistente in un abbonamento mensile di libera circolazione provinciale) se in possesso di abbonamento annuale/semestrale con scadenza dopo il 10 marzo 2020 ed entro il 10 aprile 2020; due voucher (consistente in due abbonamenti mensili di libera circolazione provinciale da usufruire anche separatamente) se in possesso di abbonamento annuale/semestrale con scadenza dopo il 10 aprile 2020.

La richiesta di voucher va presentata online sul sito di Trentino trasporti www.trentinotrasporti.it (anche per gli abbonamenti emessi da Trenitalia) a partire dalle ore 12 di lunedì 17 agosto 2020. L’abbonamento gratuito potrà essere richiesto online fino al 30 dicembre 2020 ed utilizzato entro il 30 settembre 2021.