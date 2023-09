APT GARDA DOLOMITI (TN) * “NOTE DI FUOCHI”: « 20 MILA PERSONE SI SONO RITROVATE A RIVA DEL GARDA, PER ASSISTERE ALL’ATTESO SPETTACOLO PIROTECNICO »

06.30 - martedì 26 settembre 2023

Lo spettacolo di “Note di Fuochi” corona l’estate del Garda Trentino. Dopo un rinvio di 24 ore a causa del maltempo, sabato 23 settembre oltre 20.000 persone si sono ritrovate a Riva del Garda fra musica e spettacoli, e per assistere all’atteso spettacolo pirotecnico. Alla Spiaggia degli Olivi il primo evento per i Premium Partner di APT, domenica 24 l’evento di ringraziamento per volontari e associazioni

È valsa la pena aspettare 24 ore in più (l’evento, inizialmente programmato la sera del 22 settembre, era stato posticipato per via del meteo): “Note di Fuochi”, il nuovo appuntamento organizzato di concerto dal Comune di Riva del Garda, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e il Consorzio Riva In Centro, è stato un autentico successo ed ha richiamato oltre 20.000 persone a Riva del Garda nella serata di sabato 23 settembre.

Forte di una tradizione pluriennale negli spettacoli pirotecnici, Riva del Garda non ha tradito le aspettative regalando uno spettacolo emozionante e ricco di suggestioni per oltre 30 minuti. Con le sue esibizioni di musica dal vivo, coronate poi dall’atteso spettacolo nel cielo, Note di Fuochi ha concluso in bellezza un’intensissima stagione estiva nel Garda Trentino, consegnando il testimone ad un autunno che si annuncia a sua volta pieno di spunti, a cominciare dal filone enogastronomico.

Note di Fuochi ha anche offerto l’occasione per il primo evento riservato ai Premium Partner di Garda Dolomiti S.p.A.: una serata organizzata alla Spiaggia degli Olivi, un luogo simbolo del lifestyle di Riva del Garda, con apericena e DJ Set, partecipata da oltre 600 aderenti al programma Premium di APT. Dopodiché, le porte del locale sono state aperte a tutta la popolazione, per una serata Sweet Dream all’insegna del divertimento con la presenza di DJ Cristian Marchi.

Un altro momento significativo si è tenuto invece domenica 24 settembre, quando dalle 11 alle 18 si è tenuto un appuntamento fortemente voluto da Garda Dolomiti S.p.A., un evento di ringraziamento ai volontari e alle 150 associazioni che, con il loro impegno, contribuiscono a rendere unico e ricchissimo un ambito che si estende dal Garda Trentino fino alla Val di Ledro, a Comano Terme e alla Valle dei Laghi.

“Nonostante le condizioni meteorologiche non abbiano giocato a nostro favore, obbligandoci a spostare la serata di venerdì al sabato, non possiamo che ritenerci estremamente soddisfatti da questo fine settimana all’insegna del divertimento, coronato dal magico spettacolo dei fuochi d’artificio che ancora una volta hanno illuminato il nostro lago e fatto sognare residenti e ospiti,” ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., Silvio Rigatti. “Un sentito grazie al Consorzio Riva In Centro, al Comune di Riva del Garda e a tutte le associazioni e i volontari che hanno reso possibile i vari eventi nel centro storico e presso la Spiaggia degli Olivi.”

“Quest’ultima location è stata anche la protagonista sabato sera di un evento dedicato ai partner premium di Garda Dolomiti S.p.A. La domenica invece si è svolta la nostra prima giornata riservata a tutto il variopinto mondo del volontariato del Garda Trentino: un momento per stare insieme e per ringraziare chi opera fedelmente sul territorio per l’organizzazione di eventi ed iniziative,” ha aggiunto Rigatti.

foto Jacopo Salvi