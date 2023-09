UILTRASPORTI * ARCO – CIRCOLAZIONE URBANA: PETROLLI, « MURETTO MICIDIALE PER I MEZZI PESANTI E LE CORRIERE, IL COMUNE INTERVENGA »

16.23 - mercoledì 13 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Circolazione stradale urbana di Arco; muretto micidiale per i mezzi pesanti e corriere, il Comune metta rimedio. Buongiorno, come Uiltrasporti siamo indignati che il Comune abbia autorizzato l’inserimento in centro alla città di Arco, su una delle strade di maggior scorrimento uno spartitraffico anomalo, in realtà un muretto di contenimento.

Temiamo che non essendoci più in loco il delegato Uiltrasporti, e visto che anche il controllore aziendale è cambiato, la situazione possa non essere più modificata o modificabile. E’ evidente che Comune e l’azienda pensano di poter autorizzare qualsiasi cosa, andando anche contro qualsiasi logica razionale. Ribadiamo che non è possibile autorizzare su una strada dove si incrociano mezzi pesanti o da turismo un muretto inutile e pericoloso su cui i grandi veicoli rischiano di strisciare le fiancate ed avere danni o incidenti. Chiediamo un intervento immediato, da entrambe le parti coinvolte, per risolvere questo problema di circolazione stradale, molto approssimativa e pericolosa per la viabilità e la cittadinanza.

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti