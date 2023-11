MEDIASET – CANALE 5 * “VERISSIMO“: STEFANO TACCONI, « PENSAVO DI ESSERE IMMORTALE, MA ME LA SONO VISTA BRUTTA »

17.42 - domenica 5 novembre 2023

Stefano Tacconi, ospite oggi in esclusiva a Verissimo, parla per la prima volta in tv dopo l’aneurisma celebrale che l’ha colpito il 23 aprile 2022: “Me la sono vista brutta. Pensavo di essere immortale e invece dietro l’angolo c’era qualcosa di inaspettato. Fortunatamente il giorno che mi è successo c’era con me mio figlio Andrea”.

Ai microfoni del talk show, l’ex portiere della Juventus ricorda di come si sentisse i giorni prima del malore: “Da un paio di giorni mi sentivo molto stanco perché avevo guidato da solo per più di tremila chilometri, avevo mal di testa e dovevo aspettarmi che qualcosa non andasse bene, ma non pensavo fosse una cosa del genere”.

E prosegue: “Mi sono perso un po’ di cose in questo periodo, come il matrimonio di mia nipote e il diciottesimo di mia figlia. Però, almeno, mi hanno visto vivere che è quello che conta”.

Sulle difficoltà post-operatorie, confessa: “La cosa più complicata è stata la riabilitazione. Nonostante sia stato un atleta non entravo in palestra da 25 anni e ho faticato tantissimo: ho dovuto ricominciare tutto da capo, a camminare e a parlare”.

Sul come si senta adesso, Tacconi confida: “Mi dicono che devo stare attento perché può tornare l’emorragia, ed è quello che mi fa un po’ più paura, perché io non sto mai fermo”.

A Silvia Toffanin, Stefano rivela l’importanza di aver avuto sempre accanto la sua famiglia e della grande forza d’animo di sua moglie: “Il medico che mi ha operato le ha detto ‘non so se arriverà a domattina’. Sono frasi forti da sentire, è stata dura ma lei ha resistito senza mai mollare. Adesso che sono tornato a casa mi sta dietro, mi cura e mi guarda…”.

