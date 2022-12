PAT * SEGRETARI COMUNALI: « AL VIA IL NUOVO BANDO, PER INCARICHI DI REGGENZA O SUPPLENZA NELLE REALTÀ AMMINISTRATIVE DEL TRENTINO »

13.43 - giovedì 22 dicembre 2022

Segretari comunali, nuovo bando per gli incarichi di reggenza o supplenza. Un nuovo bando per il conferimento degli incarichi di reggenza o supplenza delle sedi segretarili nelle diverse realtà amministrative del Trentino. Il documento è stato approvato dalla Giunta, su proposta dell’assessore provinciale agli enti locali, Mattia Gottardi. Alla luce della carenza delle figure di segretario comunale negli organici dei Comuni, l’esponente dell’esecutivo ha ritenuto necessario garantire la massima apertura del bando, guardando in particolare ai nuovi abilitati alla professione, vista la prossima chiusura del concorso per l’accesso alle funzioni di segretario comunale.

“I Comuni sono gli enti più vicini ai cittadini e la loro piena funzionalità è non solo fondamentale, ma strategica in una terra di Autonomia come la nostra. Questa Giunta ritiene infatti che tutti i cittadini trentini debbano poter accedere a servizi essenziali di alta qualità, per i quali è necessaria la professionalità di un segretario” sono le parole di Gottardi, che peraltro annuncia l’apertura di ulteriori nuovi bandi in corrispondenza della conclusione degli esami di abilitazione in programma nel 2023.

Il bando approvato dalla Giunta scadrà a mezzogiorno del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del bando sul Bur, che avverrà nei prossimi giorni. La graduatoria sarà formata da un’apposita commissione nominata dalla Giunta e presieduta dal dirigente del Servizio Autonomie locali, Francesca Galassi. Gli incarichi di reggenza e supplenza verranno conferiti secondo l’ordine di merito della graduatoria, che sarà approvata con apposita delibera dell’esecutivo provinciale, a conclusione della valutazione delle domande.