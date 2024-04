CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « PIOGGIA DI SPUTI, INSULTI E SPAZZATURA CONTRO STAFFELLI CHE IMPEDISCE A DUE BORSEGGIATRICI DI “LAVORARE” »

17.02 - lunedì 15 aprile 2024

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli in missione a Milano per cercare di mettere in guardia cittadini e turisti dai borseggiatori, sempre più numerosi in metropolitana e nelle vie del centro.

Dopo aver ricevuto parecchie segnalazioni, l’inviato individua, a due passi dal Duomo, due donne già pizzicate in precedenza a derubare turisti (e non solo) con la tecnica della cartina. Decide quindi di uscire allo scoperto, seguendo le ladre per impedire loro di commettere altri furti. Le donne, però, non apprezzano la compagnia: “pioggia” di sputi, insulti e pure lancio di spazzatura contro il povero Staffelli.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia.