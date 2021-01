PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PUBBLICI ESERCIZI: TONINA E FAILONI, « AI RAPPRESENTANTI ABBIAMO RIBADITO LA PIENA DISPONIBILITÀ AD AFFRONTARE I NODI DELLA QUESTIONE »

Pubblici esercizi: una delegazione accolta in Provincia. Il vicepresidente Tonina e l’assessore Failoni hanno ricevuto i rappresentanti di baristi e ristoratori.

È stata ricevuta stamattina in Sala Depero una delegazione di rappresentanti degli esercenti trentini, al termine del corteo di protesta che aveva fatto precedentemente tappa al Commissariato del Governo. Il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina e l’assessore al commercio e turismo Roberto Failoni hanno ascoltato le istanze di baristi e ristoratori, che hanno ribadito le grandi difficoltà a cui devono far fronte per il perdurare della pandemia e le complesse disposizioni anticontagio che interessano la categoria, soprattutto riguardo alle modalità e alle tempistiche dell’offerta del servizio al pubblico.

I temi sul tavolo avevano già trovato riscontro nella vicinanza della Giunta provinciale per voce del presidente Maurizio Fugatti nei giorni scorsi, assieme alla garanzia della presentazione delle stesse istanze al Governo per tramite della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, che si è svolta anche questa mattina in contemporanea alla protesta, motivo per il quale il presidente Fugatti non ha potuto ricevere personalmente i manifestanti.

Il vicepresidente Tonina e l’assessore Failoni hanno ribadito la piena disponibilità ad affrontare i nodi della questione, soprattutto in merito alla necessità di avere tempi definiti a lungo termine per gli orari di apertura e per l’asporto e una maggiore certezza di ristori mirati ed efficaci da parte del Governo nazionale, per salvaguardare l’economia e la salute sia degli esercenti sia degli utenti di questi servizi essenziali.