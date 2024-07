APSS TRENTINO * ATTI VANDALICI OSPEDALE S. CHIARA: «ALLAGATI I CORRIDOI DEL PRONTO SOCCORSO, CON MANICHETTE ANTINCENDIO»

14.16 - giovedì 4 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

//

Questa notte l’ospedale Santa Chiara di Trento è stato preso di mira da vandali che hanno causato danni in varie zone della struttura. Ignoti hanno agito in prossimità del pronto soccorso, all’ingresso della radiologia e del laboratorio di patologia clinica e nella zona antistante l’ingresso principale.

I vandali hanno allagato con le manichette antincendio i corridoi laterali del pronto soccorso e del laboratorio, hanno rotto e asportato alcuni oggetti dalle vetrinette posizionate all’ingresso della radiologia oltre a rovesciare bidoni della spazzatura, staccare un tubo di irrigazione e danneggiare l’asta porta bandiera all’esterno dell’ingresso principale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e sono in corso gli accertamenti per identificare gli autori. I tecnici hanno già messo in sicurezza le zone prese di mira dai vandali e si procederà nelle prossime ore al ripristino e alla quantificazione dei danni.