PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * “ DIALOGHI CON LE MINORANZE “: « IL 24/6 (ORE 11.00) IN DIRETTA VIDEO CON IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE TN AA GUGLIELMI ED IL PRESIDENTE PAT FUGATTI »

La conferenza sarà trasmessa in diretta Facebook a partire dalle ore 11.00. Dialoghi con le Minoranze: giovedì 24 conferenza stampa di presentazione.

“Le minoranze contano: la ricerca sociolinguistica dell’Università degli Studi di Trento” è il titolo del primo dialogo pubblico con le minoranze linguistiche del Trentino, previsto in calendario a fine giugno, che fa parte del ciclo di incontri “Dialoghi con le Minoranze”. Si tratta di appuntamenti pensati per approfondire temi di interesse delle comunità ladina, mòchena e cimbra, che comunque sono rivolti a tutti i cittadini del territorio provinciale, dal momento che riguardano da vicino le politiche dell’Autonomia.

Giovedì 24 giugno, alle ore 11.00 è prevista la presentazione dell’iniziativa in una conferenza stampa in sala Belli, che sarà trasmessa in diretta Facebook all’indirizzo LINK.

Interverranno il consigliere provinciale e vicepresidente del Consiglio regionale Luca Guglielmi, la responsabile del Servizio minoranze linguistiche locali e audit europeo PAT Giuliana Cristoforetti, la docente di Linguistica generale presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università di Trento e responsabile scientifica del progetto indagine sociolinguistica CLAM 2021 Patrizia Cordin e il docente di Etnolinguistica e Linguistica Generale presso il Dipartimento di Scienze Umane per la formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli studi di Milano Bicocca Gabriele Iannaccaro. A chiusura dell’incontro è previsto un messaggio di saluto del Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.