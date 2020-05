DEGASPERI (OCT) – FACEBOOK * DDL 55  FUGATTI – PAT « TAGLI ALLA SANITÀ E ALLA SCUOLA PER AIUTARE I MILIONARI E CHI HA LA SEDE NEI PARADISI FISCALI »

TAGLI ALLA SANITÀ E ALLA SCUOLA PER AIUTARE I MILIONARI E CHI HA LA SEDE NEI PARADISI FISCALI

Una delle maggiori storture dell’intervento del Governo, criticata da molti, risiedeva nell’assenza di qualsiasi verifica sul fatto che il beneficiario avesse o meno realmente necessità del sostegno.

C’è chi si è lamentato dei soldi ai notai e chi (dopo aver scritto e votato la legge) dei soldi agli agricoltori…

Considerato che il bisogno prescinde dall’appartenenza a una categoria, noi abbiamo suggerito semplicemente di inserire tra i criteri di valutazione la situazione patrimoniale di ciascuno. Chi ha 1 milione di euro sul conto corrente può resistere ancora qualche settimana…

Poi, per evitare che i soldi tolti alla Sanità e alla Scuola finiscano ai Caraibi abbiamo anche suggerito di non riconoscere finanziamenti a operatori economici con sede nei paradisi fiscali. Di fatto questi soggetti non contribuiscono in nulla alle entrate della Provincia e quindi non è certo la Provincia di Trento che deve aiutarli.

Indovinate un po’? La Lega del “prima i trentini” e gli alleati “popolari” hanno bocciato tutto: evidentemente troppo difficile da capire.

In Trentino tagliamo i diritti per “aiutare” anche chi non ne ha bisogno e chi “paga” le tasse alle Cayman.

*

Filippo Degasperi

Consigliere provinciale Pat (Onda civica Trentino)