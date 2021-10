GARDA DOLOMITI SPA * “FRANTOI APERTI”: « SOLD-OUT PER LA PRIMA EDIZIONE, GRANDE SODDISFAZIONE DA PARTE DEI GESTORI DELLE STRUTTURE COINVOLTE »

Sold-out per la prima edizione di “Frantoi Aperti”. Il programma di visite guidate e degustazioni nei sei frantoi del Garda Trentino ha registrato una fortissima affluenza che pone le basi per le prossime edizioni. Grande soddisfazione da parte dei gestori delle strutture coinvolte che hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta dell’olivicoltura del territorio

Olio.

È stata un grandissimo successo la prima edizione della kermesse gastronomica “Frantoi Aperti”, l’evento dedicato all’olio extravergine d’oliva del Garda Trentino, svoltosi domenica 24 ottobre, organizzato da Garda Dolomiti S.p.A. in collaborazione con sei frantoi del territorio: Acetaia del Balsamico Trentino, Agraria Riva del Garda Cantina&Frantoio, Frantoio Ivo Bertamini, Madonna delle Vittorie, Maso Bòtes e OlioCRU.

Molto positivi i dati della partecipazione, al di sopra delle aspettative, complice anche il tempo favorevole: i frantoi con prenotazione obbligatoria hanno registrato il sold-out già alcuni giorni prima dell’evento, così come sono stati ottimi i riscontri dei frantoi a ingresso libero, con una forte partecipazione di pubblico non solo locale, ma anche proveniente dalle province di prossimità e con una buona componente straniera.

Seppur dopo un’annata che non ha riservato una produzione particolarmente generosa, l’oro verde del Garda Trentino è stato il protagonista indiscusso della giornata, raccontato dai gestori dei frantoi, dalla raccolta delle olive all’imbottigliamento del prodotto finito, appassionando tutti i partecipanti.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottimo risultato di ‘Frantoi Aperti’ – ha commentato Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. – La partecipazione da parte del pubblico è stata positiva, c’è forte interesse verso quest’eccellenza del Garda Trentino e il lavoro che viene svolto con grande dedizione e passione dai frantoi della destinazione. Come Azienda per il Turismo lavoriamo con impegno per innalzare la qualità dell’offerta territoriale in tutte le sue componenti – compresa naturalmente quella enogastronomica – e questa edizione di ‘Frantoi Aperti’ è sicuramente la prima di una lunga serie”.

Durante le visite il momento più atteso è stato senza dubbio quello dell’assaggio. Per una degustazione perfetta, i gestori dei frantoi hanno svelato i “segreti” per assaporare al meglio l’olio, dal riscaldare il bicchierino con le mani allo strippaggio – inspirazione dell’aria dalla bocca per ossigenare l’olio e cogliere gli aromi in modo più intenso -, tecniche fondamentali per un’esperienza indimenticabile.

“Frantoi Aperti” è stato il leitmotiv del weekend per alcuni ristoranti selezionati della zona che aderiscono al progetto “Vacanze con Gusto”, che nel fine settimana hanno presentato piatti e menu tematici dedicati all’olio extravergine d’oliva del Garda Trentino, arricchendo ulteriormente la vasta proposta gastronomica di cui il territorio può andare giustamente fiero.