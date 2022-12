CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « LE IMMAGINI DEL GIOVANE ABOUBAKAR PROMESSO SPOSO IN UNA TRASMISSIONE DI RAI EDUCATIONAL »

18.04 - giovedì 01 dicembre 2022

Stasera in esclusiva a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) le immagini di un giovane, ma già molto divo, Aboubakar Soumahoro protagonista nel 2008 di una puntata della trasmissione Un mondo a colori (Rai Educational). Apparizione televisiva che ruota attorno alla storia d’amore multietnica con la poetessa Dafne Malvasi, sua fidanzata dell’epoca. Nel filmato un 28enne Soumahoro compie i primi passi burocratici per convolare a nozze, sempre a favore di telecamere. Successivamente il matrimonio con Dafne fu celebrato al Maschio Angioino di Napoli dalla sindaca Rosa Russo Iervolino e all’evento diedero risalto anche altri media nazionali, come l’Ansa, la Repubblica e il Corriere della Sera.

Insomma, sembra proprio che le uniche telecamere che Soumahoro snobba siano quelle di Striscia la notizia: l’inviato Pinuccio dal 25 ottobre continua a invitarlo, ma lui non ne vuole proprio sapere.