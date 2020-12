GN – GRUPPO GIOVANILE FRATELLI D’ITALIA / TRENTINO ALTO ADIGE * ” DIFENDI L’ITALIA COMPRA LOCALE “: « SIAMO SCESI IN CAMPO PER LE VIE DI ROVERETO PER SOSTENERE LE BOTTEGHE DEI CENTRI CITTADINI »

“Lo spettacolo deve continuare”, recita lo spot di una delle più importanti reti di e-commerce, ma Gioventú Nazionale a questo teatro dell’assurdo non ci sta!

È per questa ragione che i ragazzi di GN, gruppo giovanile di Fratelli d’Italia, hanno deciso di smettere di aspettare Godot e sono scesi in campo per le vie del centro cittadino di Rovereto con lo slogan “difendi l’Italia compra locale”.

In questo momento di profonda crisi, infatti, è più che mai necessario fare gli acquisti natalizi nelle botteghe dei centri cittadini, cuori pulsanti delle nostre comunità, punti nevralgici che offrono posti di lavoro e sostengono economicamente la maggior parte delle famiglie.

Mentre il Governo pensa a regalare monopattIni e si arrovella sulla possibilità di lasciar lavorare i ristoratori durante la notte del Santo Natale e di San Silvestro (salvo poi dichiarare che dovranno essere le Camere a decidere per non assumersene la responsabilità politica) le nostre attività rischiano di non poter più rialzare la saracinesca.

A questo gioco al massacro, che avvantaggia unicamente i grandi gruppi internazionali, Noi non ci stiamo e saremo, come sempre, dalla parte del Popolo Italiano, a fronte alta com’è nel nostro stile!

All’iniziativa dei giovani hanno, peraltro, aderito il capogruppo in Consiglio Comunale, dott. Piergiorgio Plotegher, che ha annunciato che presenterà una mozione a difesa dei negozi cittadini, il presidente del circolo di Rovereto, Giuseppe Di Spirito, nonché il vicepresidente di circoscrizione, Renzo Bonafini, da sempre amici e punti di riferimento dei giovani militanti Roveretani.

Il Presidente regionale di GN Trentino-Alto Adige

Francesco Barone

Il Presidente provinciale GN Trentino

Davide Piasente.