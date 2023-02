07.24 - sabato 25 febbraio 2023

Speciale Matrix in collaborazione con il Tg5; in studio con Nicola Porro la giornalista del TG5 Susanna Galeazzi. Il talk accenderà i riflettori sul ricordo dell’uomo che ha raccontato la storia del nostro Paese, uno dei grandi protagonisti della storia della televisione e del giornalismo; il ricordo dei tanti ospiti in studio e collegati.

