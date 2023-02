RAI 1 – “ LINEA VERDE LIFE “ * « QUESTA SETTIMANA TAPPA A VITERBO, CONOSCIUTA IN TUTTO IL MONDO COME LA “CITTÀ DEI PAPI” »

14.12 - venerdì 24 febbraio 2023

Linea Verde Life questa settimana – sabato 25 febbraio alle 12.30 su Rai 1 e Rai Italia – fa tappa a Viterbo, città conosciuta in tutto il mondo come la “Città dei Papi” e per il suo quartiere medievale tra i più vasti d’Europa. Marcello Masi e Daniela Ferolla ci racconteranno la Viterbo del green, dell’innovazione e della sostenibilità in un viaggio pieno di sorprese.

Dal Dipartimento per l’Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell’Università della Tuscia vedremo un disidratatore smart per prodotti agro-alimentari, che, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale ha un impatto ambientale di gran lunga ridotto rispetto alle attuali apparecchiature.

Viterbo, sin dall’epoca antica, è famosa in tutto il mondo per le sue terme. In questa puntata ne racconteremo l’importanza terapeutica.

I Carabinieri forestali del nostro Paese sono punto di riferimento mondiale in materia di prevenzione, controllo ed investigazione degli incendi boschivi, e a tal proposito ci illustreranno quali sono le innovative tecnologie del “Comando Carabinieri per la tutela forestale” nel settore della repressione del reato di incendio boschivo. Sul lago di Bolsena vivremo un’adrenalinica esperienza a bordo del “Flying Dutchman, natante a vela considerato il più veloce e più elegante tra le derive classiche. Non mancate, perché con Linea Verde Life… più verde è più bello.