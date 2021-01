CARABINIERI – TRENTO * CIVEZZANO: « ARRESTATE DUE BORSEGGIATRICI DI ORIGINI SINTI, NELL’ULTIMO PERIODO AVEVANO PRESO DI MIRA I CLIENTI DI UN SUPERMERCATO »

Due borseggiatrici dal lungo curriculum criminale sono state tratte in arresto dai Carabinieri della Stazione di Civezzano, in esecuzione della ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. di Trento.

La misura richiesta dalla Procura della Repubblica del Capoluogo all’esito delle indagini svolte dai Carabinieri pone finalmente un argine alla condotta criminale delle due malfattrici, G.Y. 28enne e C.E. 24enne, entrambe di origini Sinti e residenti a Trento, che nell’ultimo periodo avevano preso di mira i clienti di un supermercato di Civezzano.

La recrudescenza del fenomeno proprio in quel punto vendita ha indotto i Carabinieri del posto a svolgere appositi servizi di osservazione, anche in abiti borghesi, nonché a passare al vaglio i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza interna, al fine di individuare i responsabili dei numerosi furti avvenuti negli ultimi mesi in danno di ignari avventori.

Proprio durante uno di questi appostamenti, i Carabinieri hanno identificato le due donne, che in quel frangente erano riuscite a disfarsi di un portafogli asportato dalla borsa riposta nel carrello della spesa di una anziana signora intenta a fare acquisti e successivamente recuperato dai militari.

In totale quattro episodi, avvenuti tra ottobre e novembre, sono stati contestati -singolarmente o in concorso – alle due indagate.