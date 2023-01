A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « CHRISTOPHER ATTYS È UN GIOCATORE DEL TRENTO, ALESSIO BERTASO CEDUTO A TITOLO DEFINITIVO ALL’IMOLESE »

16.19 - venerdì 6 gennaio 2023

TRANSFERMARKT: IL CENTROCAMPISTA CHRISTOPHER ATTYS È UN GIOCATORE DEL TRENTO. Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il classe 2001 arriva a titolo definitivo dall’Imolese. Ufficiale anche un’operazione in uscita: Alessio Bertaso si trasferisce a titolo definitivo al club emiliano. A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Imolese Calcio 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Attys, che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2024.

A.C. Trento 1921 dà il benvenuto a Christopher Attys e gli augura le migliori fortune – personali e di squadra – in maglia gialloblu. Contenstualmente A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Imolese Calcio 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Bertaso, a cui va il ringraziamento per gli sforzi profusi e l’augurio di un futuro ricco di soddisfazioni.

*

La scheda di Christopher Attys.

Nato Parigi il 13 marzo 2001, Attys è un centrocampista centrale, in grado di agire anche come attaccante, dal fisico imponente (192 cm x 81 kg), di piede destro. Cresce calcisticamente nel Torcy, dove resta sino al 2018, anno in cui entra nel settore giovanile dell’Inter.

Resta per due stagioni in nerazzurro, giocando prima con la formazione Under 17 e poi con la “Primavera 1” (15 presenze), per poi passare alla Spal nella stagione 2021 – 2022 dove totalizza complessivamente 27 presenze e 2 reti con la formazione “Primavera 1”, collezionando anche diverse panchine in serie B.

Nell’annata 2021 – 2022 si trasferisce in Croazia all’HNK Sibenik, compagine che milita in Hrvatska nogometna liga (la serie A croata), con cui scende in campo 20 volte in campionato (realizzando anche 1 gol) e 2 volte nella Coppa Nazionale.

Nella prima parte dell’attuale stagione ha indossato la maglia dell’Imolese: per lui 9 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia di serie C.

Christopher Attys indosserà la maglia numero 8 e sarà a disposizione di mister Tedino per la sfida di domenica contro la Pro Vercelli.