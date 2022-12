A.C. TRENTO * CALCIO SERIE “C“: « IL GIRONE DI RITORNO INIZIA DALLA JUVENTUS NEXT GEN, LA FORMAZIONE BIANCONERA SARÀ AL “BRIAMASCO” IL 23/12 »

17.13 - giovedì 22 dicembre 2022

Il cammino nel girone di ritorno del Trento inizierà all’ora di pranzo: venerdì, alle ore 12.30, i gialloblu ospiteranno al “Briamasco” la Juventus Next Gen nel turno pre Natalizio, valevole quale prima giornata della fase discendente del torneo e ultimo impegno ufficiale del 2022.

Sino a questo momento il Trento, che in classifica occupa la 19esima posizione, ha raccolto 14 punti per effetto di 3 successi (contro Pro Vercelli, Pro Patria e Lecco), 5 pareggi (contro Triestina, Arzignano Valchiampo, Piacenza, Pro Sesto e Novara) e 11 sconfitte (contro Juventus Next Gen, Sangiuliano City, Mantova, Renate, Pordenone, Pergolettese, Virtus Verona, Feralpisalò, L.R. Vicenza, Padova e AlbinoLeffe), con uno score complessivo di 19 reti realizzate e 29 subite.

La Juventus Next Gen, invece, è decima in graduatoria con 26 punti realizzati, in virtù di 7 successi (contro Trento, Pro Sesto, Triestina, Novara, Pro Vercelli, Pro Patria e Sangiuliano City), 5 pareggi (contro Pordenone, Pergolettese, Piacenza, AlbinoLeffe e Mantova) e 7 sconfitte (contro Padova, Renate, L.R. Vicenza, Lecco, Feralpisalò, Arzignano Valchiampo e Virtus Verona), con 24 reti realizzate e 24 al passivo.

Venerdì 23 dicembre la biglietteria della Tribuna Nord sarà aperta a partire dalle ore 11. Via Sanseverino verrà chiusa al traffico a partire dalle ore 11, mentre i cancelli dello stadio apriranno alle ore 11.30.

La gara tra Trento e Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, su Eleven Sports con la voce di Stefano Carta.

Così in campo.

Mister Tedino non potrà disporre degli indisponibili Cazzaro, Carini, Garcia Tena, Belcastro, Cittadino, Osuji e Ruffo Luci e ha convocato 22 giocatori.

I nostri avversari.

Seconda squadra della Juventus, la formazione Next Gen, ribattezzata così all’inizio dell’attuale annata sportiva (la nuova dicitura ha sostituito la precendente “Under 23”), è nata nel 2018 e ha sempre militato in serie C, conquistando nella stagione 2019 – 2020 la Coppa Italia di categoria.

Sulla panchina bianconera siede da quest’anno il tecnico lombardo Massimo Brambilla che, dopo una lusinghiera carriera da calciatore professionista, ha fatto incetta di titoli con l’Under 17 e la “Primavera” dell’Atalanta, dove ha operato nelle ultime sette annate.

L’organico della Juventus Next Gen è formato dai migliori talenti fuoriusciti dal settore giovanile bianconero, tra i quali figurano i difensori Alessandro Pio Riccio e Diego Stramaccioni, il centrocampista argentino Enzo Barrenechea e l’interno Alessandro Sersanti, gli attaccanti Samuel Iling-Junior (che ha già esordito sia in campionato che in Champions League), Matias Soulè (7 presenze in serie A e 3 in Champions) ed Emanuele Pecorino.

Nella rosa trovano spazio anche alcuni elementi d’esperienza come il difensore e capitano Fabrizio Poli (ex Carpi, Novara, Arezzo, Savona e Sanremese), il centrocampista Emanuele Zuelli, giovane ma già con esperienza in serie B alle spalle (segnatamente al Chievo Verona) e il trequartista Simone Iocolano (ex Ivrea, Bassano Virtus, Valle d’Aosta, Alessandria, Bari, Monza, VIrtus Entella e Lecco).

I colori sociali della Juventus Next Gen sono, ovviamente, il bianco e il nero.

Gli ex della partita.

Saranno ben sei, tra campo e panchina, gli ex del match tra le fila gialloblu: i difensori Alessandro Semprini (23 partite in “Primavera” nell’annata 2015 – 2016) e Pol Garcia Tena (che esordì in Prima Squadra nel Trofeo Tim nel 2013 dopo aver vinto con la “Primavera” un Torneo di Viareggio, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana), il centrocampista Luca Belcastro (che vinse il “Viareggio” con la “Primavera” nel 2010) e gli attaccanti Cristian Pasquato (esordio in serie A l’11 maggio 2008 subentrando ad Alex Del Piero) e Andrea Brighenti (alla Juventus U23 nelle ultime due stagioni).

Anche il preparatore dei portieri Davide Micillo vanta trascorsi in bianconero: cresciuto nel vivaio della Juventus, per tre stagioni ha fatto parte dell’organico della Prima Squadra e successivamente, dal 2014 al 2021, ha ricoperto il ruolo di preparatore dei portieri nel Settore Giovanile bianconero.

I precedenti.

Tre sono i precedenti complessivi tra Trento e Juventus Next Gen, due risalenti alla scorsa stagione (successo dei bianconeri all’andata per 2 a 1 e pareggio, 1 a 1, al ritorno), oltre alla gara d’andata della corrente annata.

Così all’andata.

Il match d’andata, disputato il 4 settembre allo stadio “Moccagatta” di Alessandria, si concluse con il successo dei bianconeri per 2 a 0 con reti di Iling-Junior e Pecorino.

JUVENTUS NEXT GEN – TRENTO 2-0 (1-0)

JUVENTUS NEXT GEN (4-3-3): Senko; Barbieri, Nzouango, Stramaccioni, Mulazzi; Sersanti, Barrenechea (19’st Bonetti), Iling-Junior (37’st Besaggio); Sekulov (24’st Zuelli), Pecorino (24’st Da Graca), Iocolano (37’st Poli).

A disposizione: Raina, Daffara, Cudrig, Cotter, Lipari, Palumbo, Turicchia, Citi.

Allenatore: Massimo Brambilla.

TRENTO (4-3-3): Marchegiani; Semprini (32’st Simonti), Garcia Tena, Carini, Fabbri; Damian, Cittadino (28’st Mihai), Osuji (15’st Belcastro); Ianesi (15’st Saporetti), Bocalon (15’st Brighenti), Pasquato.

A disposizione: Tommasi, Trainotti, Ferri, Ruffo Luci, Galazzini, Ballarini.

Allenatore: Lorenzo D’Anna.

ARBITRO: Rispoli di Locri (Assistenti: De Vito di Napoli e Morotti di Bergamo. IV Ufficiale: Maggio di Lodi).

RETI: 13’pt Iling-Junior (J), 6’st Pecorino (J).

NOTE: campo in perfette condizioni. Pioggia a tratti durante la gara. Spettatori 250 circa. Ammoniti Barbieri (J), Stramaccioni (J), Osuji (T) per gioco falloso. Calci d’angolo 8 a 2 per il Trento. Recupero 0’ + 4’.

La terna arbitrale.

A dirigere la sfida tra Trento e Juventus Next Gen sarà Adolfo Baratta, appartenente alla sezione di Rossano, alla sua terza stagione in Can C. Sino a questo momento ha diretto complessivamente 26 gare di campionato, 1 di Coppa Italia di serie C, 22 tra campionato e Coppa Italia “Primavera”.

Gli assistenti saranno Antonio Aletta e Nidaa Hader, appartenenti rispettivamente alle sezioni di Avellino Ravenna, con Cosimo Delli Carpini – della sezione di Isernia – nelle vesti di Quarto Ufficiale.

Il programma della 20esima giornata.

Giovedì 22 dicembre 2022.

Pordenone – Triestina 2-1

Venerdì 23 dicembre 2022.

Trento – Juventus Next Gen (ore 12.30)

Arzignano Valchiampo – Pro Patria (ore 14.30)

Feralpisalò – AlbinoLeffe (ore 14.30)

Lecco – Virtus Verona (ore 14.30)

Mantova – Sangiuliano City (ore 14.30)

Padova – Pro Vercelli (ore 14.30)

Piacenza – Pergolettese (ore 14.30)

Pro Sesto – L.R. Vicenza (ore 14.30)

Renate – Novara (ore 14.30)

La classifica.

Pordenone* 36 punti; Feralpisalò e Pro Sesto 35; L.R. Vicenza e Lecco 34; Pro Patria 31; Renate 30; Novara 28; Pro Vercelli 27; Juventus Next Gen 26; Arzignano Valchiampo 25; AlbinoLeffe e Padova 24; Sangiuliano City 23; Virtus Verona e Pergolettese 22; Mantova 21; Triestina* 15; Trento 14; Piacenza 13.

*: una partita in più.

Tv e Internet.

La sfida tra Juventus Next Gen e Trento sarà trasmessa in diretta, in modalità streaming video, all’indirizzo www.elevensports.it (servizio a pagamento) con il commento di Stefano Carta.

Sul sito www.actrento.com sarà proposta la diretta testuale dell’incontro in modalità livescore e gli aggiornamenti saranno sempre attivi anche sui Social Network gialloblù.

I convocati.

Portieri: Marchegiani (1996); Tommasi (2004).

Difensori: Benedetti (2005); Fabbri (1990); Ferri (1991); Galazzini (2000); Semprini (1998); Simonti (2000); Trainotti (1993); Vitturini (1997).

Centrocampisti: Ballarini (2001); Bertaso (1998); Damian (1996); Matteucci (2004); Mihai (2003); Ruffato (2006).

Attaccanti: Bocalon (1989); Brighenti (1987); Dalla Francesca (2004); Ianesi (2002); Pasquato (1989); Saporetti (1998).