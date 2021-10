A.C. TRENTO – ACLI TRENTINE * CALCIO SERIE “C“: « NASCE “TRENTO ACADEMY“, UNICUM ASSOLUTO NEL PANORAMA SPORTIVO REGIONALE / PRESIDENTE MICHELE MARIOTTO »

A.C. TRENTO E ACLI TRENTINE UNITE PER UN GRANDE PROGETTO: NASCE UFFICIALMENTE LA TRENTO ACADEMY.

Una nuova realtà che avrà come obiettivo quello di curare la formazione sportiva degli atleti tesserati con la Scuola Calcio Elite dell’A.C. Trento Società Cooperativa e, allo stesso tempo e con pari attenzione, di diffondere valori di carattere educativo, sociale e solidale e tessere rapporti duraturi e d’interscambio con le realtà sportive di tutta la provincia.

In due parole: Trento Academy. Con la firma del protocollo d’intesa tra il Presidente delle Acli Trentine Luca Oliver e del Presidente dell’A.C. Trento 1921 Mauro Giacca, che sino ad oggi ricopriva anche il ruolo dell’A.C. Trento Società Cooperativa, la Trento Academy è una nuova e splendida realtà che rappresenta un unicum assoluto nel panorama sportivo regionale.

Acli Trentine e l’A.C. Trento hanno stretto un accordo per incentivare la socializzazione e la promozione di attività legate all’evento partita, inclusive e coinvolgenti, che comprendono cultura, animazione “sociale”, azioni di vicinanza e intergenerazionalità, anche per attenuare gli effetti della pandemia Covid-19. Le iniziative saranno rivolte alle famiglie, ai più piccoli e agli anziani, per uno sport per che possa veramente essere rivolto a tutti.

Qualche iniziativa che verrà realizzata? Un spazio di accoglienza e animazione presso lo stadio “Briamasco”, dove i genitori possano lasciare i bambini, che verranno coinvolti in attività ludiche durante la partita, ma anche la possibilità per nonni e nipoti di usufruire di un servizio di trasporto verso lo stadio “Briamasco”, abbinando l’aspetto culturale (es: visita ad un museo) a quello sportivo.

Ma le proposte non si fermeranno qui: Acli Trentine e il Club intendono mettersi a disposizione del mondo giovanile e delle scuole per veicolare messaggi positivi agli studenti e, ovviamente, vi sarà lo sviluppo e la valorizzazione del progetto Trento Academy sul territorio, facendo “rete” con le associazioni sportive dilettantistiche dell’intera provincia.

Michele Mariotto, Direttore Generale delle Acli Trentine e attualmente Consigliere d’Amministrazione di A.C. Trento 1921, è il primo Presidente della Trento Academy.

Le parole dei protagonisti.

Luca Oliver (Presidente Acli Trentine): “Le Acli Trentine operano da quasi 80 nella città capoluogo e nei territori periferici, promuovendo la tutela, la formazione, l’informazione e più in generale lo sviluppo integrale di ogni persona. Siamo orientati a seguire il progetto del Club gialloblù per favorire la pratica di un’attività sportiva da parte dei ragazzi e delle ragazze, che sappia coniugare sia il percorso di crescita tecnica con l’accrescimento culturale e morale, sensibilizzare le comunità trentine sui temi della non violenza, dell’inclusione, della parità di genere, del rispetto e della tolleranza, generare iniziative che, attorno all’evento calcistico, possano attivare azioni di volontariato, d’integrazione e coesione sociale, di cooperazione intergenerazionale e culturale, sostenere iniziative e campagne di solidarietà promosse nel territorio dell’intera Provincia e favorire le occasioni di partecipazione delle famiglie e delle persone più fragili a momenti ricreativi e aggregativi attorno ai momenti calcistici”.

Mauro Giacca (Presidente A.C. Trento 1921): “Le Acli Trentine sono vicine al Club della Comunità sin dal 2014, l’anno in cui ho rilevato il Club e con loro abbiamo avuto già la possibilità e la fortuna di lavorare tantissimo. La nostra realtà vuole abbracciare tutto il territorio provinciale con un progetto che guardi ovviamente allo sport ma senza trascurare l’aspetto sociale. Mi piace tantissimo l’idea e la volontà di accompagnare i nostri giovani nel percorso calcistico e, allo stesso tempo, in quello scolastico, perché questo significa considerare prima la persona dell’atleta. La Trento Academy avrà anche questo tra i tanti obiettivi che si è prefissata: ci sarà tantissimo da fare, ne siamo consapevoli, ma questo è anche un modo per essere vicini alle famiglie trentine e aiutare questo meraviglioso territorio che tanto ci ha dato in passato e tanto ci sta dando”.

Michele Mariotto (Direttore Acli Trentine e Presidente Trento Academy): “Le Acli Trentine non operano esclusivamente a livello cittadino, ma lavorano su tutto il territorio provinciale e l’A.C. Trento è la società calcistica di riferimento per l’intero Trentino. Ecco perché quest’accordo, che ha una base molto larga e vogliamo sia duraturo nel tempo, guarda anche alla cosiddetta “periferia” con grande attenzione. La Trento Academy ha obiettivi di carattere sportivo e sociale e ci auguriamo possa diventare un esempio e un modello da seguire: lavoreremo molto per stimolare l’azione di volontariato e trasmettere, attraverso lo sport, valori culturali, di solidarietà, integrazione e partecipazione. Fondamentale sarà il lavoro e lo sviluppo dei rapporti con le realtà dilettantistiche della Provincia. Quest’accordo è sentito, vissuto e partecipato e non poggia solamente su di un’intesa formale”.

Diego Cattoni (Amministratore Delegato A.C. Trento 1921): “L’abbiamo detto sin dal primo giorno che quello del Club è un progetto a respiro provinciale e quale realtà migliore di Acli Trentine, presenti in maniera capillare su tutto il territorio trentino, per proseguire in questo percorso di crescita, che dovrà continuare ad essere inclusivo a 360 gradi e abbracciare pubblico, privato e terzo settore. Noi vogliamo distinguerci per i risultati sportivi che conseguiremo sul campo, ma intendiamo lasciare il segno anche in ambito sociale e quest’accordo ci permette d’intraprendere un percorso che guarderà ai valori comunitari e ai bisogni quotidiani delle famglie. La Trento Academy non sarà semplicemente una “parte” del progetto, ma un cammino di fondamentale importanza per tutti noi: le Acli Trentine entreranno a far parte della Cooperativa in qualità di socio, a testimonianza di quanto profondo è già questo legame, destinato a diventare ancora più forte nel tempo”.