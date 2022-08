SOLEO SHOW – MISS ITALIA TRENTINO ALTO ADIGE * ELEZIONE MISS SORRISO: « MADRINA DELLA SERATA SARÀ ALLISON QUARTA, APPUNTAMENTO A FOLGARIA (14/8 – ORE 21.15) »

17.42 - venerdì 12 agosto 2022

Dopo qualche anno di assenza, si ripropone l’appuntamento con la bellezza nell’altopiano di Folgaria, grazie all’organizzazione dell’Azienda di promozione turistica e del Comune.

Domenica 14 agosto a partire dalle ore 21.15, nella bella ed elegante centralissima Piazza Marconi, davanti alle rinnovate scuole, verrà allestito l’occorrente per la serata dedicata alla Finale Regionale Miss Italia per l’elezione di Miss Sorriso Trentino Alto Adige.

La vincitrice, eletta da una selezionata giuria, presieduta dal Sindaco Michael Rech, accederà direttamente alle prefinali nazionali dal 15 al 18 settembre, ed assieme a Michelle De Pinto eletta Miss Miluna a Fiera di Primiero e Isabel Vinenzi eletta miss Cinema ad Andalo e alle altre 6 prefinaliste del TRENTINO ALTO ADIGE formeranno la squadra delle 200 ragazze provenienti da tutta Italia che si contendono la corona di Miss Italia 2022.

Lo spettacolo sarà diretto e presentato da Sonia Leonardi, esclusivista regionale del concorso di Enzo e Patrizia Mirigliani, e vedrà come madrina della serata la bella Allison Quarta, prefinalista nella edizione di Miss Italia 2019 che porterà alle candidate la sua esperienza e il suo entusiasmo.

Una ventina le miss in gara per la corona di reginetta, che sfoggeranno la loro bellezza oltre che con i body istituzionali, con eleganti abiti da sera, e con i colorati costumi della moda Mare, interpretando le musiche dell’estate.

Ad intervallare le uscite moda ci penserà l’esibizione della coppia agonista di danze latino americane, podio agli italiani e allievi di Nancy Berti, Vanessa Gazzini e Cristian Valle che ci hanno regalato un coinvolgente medley frizzante ed estivo.

La serata verrà seguita dell’emittente radiofonica Radio Italia Anni 60 che ha dato ampio spazio alla promozione della serata.

Le prossime date delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare le finaliste provinciali saranno il 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto nel cuore di Brunico.

A chiudere la stagione sarà, la finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia per eleggere Miss Trentino Alto Adige che verrà ospitata, dopo due anni di pausa, ancora una volta in Alto Adige e precisamente nella suggestiva ed elegante Piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

In questa attesissima serata, voluta dalla Associazione turistica e dal Comune di Bressanone, dedicata alla moda e allo spettacolo, oltre a numerosi momenti di grande spettacolo, verrà eletta la ragazza più bella della nostra Regione

Prossima tappa con la Finale Regionale di San Leonardo in Passiria martedì 16 agosto.

info@soleoshow.com 0461.239111