GENERAZIONI * “OPEN MIND SHOW“: « LO SHOW INTERATTIVO DARÀ VOCE E SPAZIO A CHI HA DECISO DI METTERSI IN GIOCO E REALIZZARE UN SOGNO, APPUNTAMENTO A LAVIS (15/10 -20.30) »

19.54 - mercoledì 12 ottobre 2022

Sabato a Lavis lo show interattivo per insegnarci ad essere “open mind”. Sabato 15 ottobre alle 20.30 all’Auditorium comunale di Lavis appuntamento con OPEN MIND SHOW, realizzato dall’associazione altoatesina JoyEnJoy e dalla scuola di danza trentina Ritmomisto, nell’ambito del Bando Generazioni 2022. Gli organizzatori: “Un passo in più per costruire relazioni positive fra i territori”

Uno show interattivo che intreccia danza, canto, cabaret e stand up comedy e che viene portato in scena da artisti, creativi, ma anche da persone comuni. È così che sabato 15 ottobre alle ore 20.30 all’Auditorium comunale di Lavis arriva a conclusione il progetto regionale OPEN MIND SHOW, ideato dall’associazione JoyEnJoy e dalla scuola di danza Ritmomisto. Il progetto fa parte dei dieci percorsi selezionati dal bando Generazioni 2022, il bando regionale organizzato dalle cooperative sociali Young Inside e Inside che ha tra i principali obiettivi quello di stimolare il lavoro culturale creativo, per tornare ad animare i territori, utilizzando la cultura come leva per attivare la popolazione e in particolare i giovani.

Lo spettacolo di sabato prevede dodici esibizioni all’insegna della contaminazione di stili e discipline artistiche, numeri originali creati per l’occasione nella più totale libertà espressiva. OPEN MIND SHOW darà voce e spazio a chi ha deciso di mettersi in gioco, di realizzare un sogno o di salire sul palco. “Durante la serata i partecipanti daranno libero sfogo alla loro creatività, ma anche alla sana voglia di mettersi in luce, di essere protagonisti per una sera con un pubblico disposto a guardarli e ascoltarli. Si metteranno a nudo e ci faranno entrare un po’ nelle loro vite attraverso i numeri che hanno preparato”, spiegano gli organizzatori, che per valorizzare la spontaneità delle diverse esibizioni hanno lasciato la massima libertà di stile e impostazione.

Ma gli obiettivi di OPEN MIND SHOW sono ancora più ampi e ambiziosi: “Vorremmo – dice Sybille Bazzanella di JoyEnJoy – che questa serata fosse un punto di partenza per smettere di avere paura e tornare ad aprire la mente e il cuore. Fidarci degli altri, pensarci al plurale, smettere di vedere solo le differenze, ma valorizzare ciò che abbiamo in comune: a cominciare dai nostri territori, Trentino e Alto Adige. Solo se siamo “open mind” potremo creare comunità inclusive e accoglienti”.

Tutto è stato organizzato per rendere OPEN MIND SHOW un momento coinvolgente, in cui ritrovarsi e riscoprirsi uniti: a inizio serata ci sarà un inno di apertura da cantare insieme. Anche il pubblico sarà coinvolto e potrà interagire con lo show con il FantaOpenMind, il fantagioco che permette a ciascuno di comporre la propria “squadra” scegliendo a inizio spettacolo le esibizioni o gli artisti su cui puntare, con la possibilità di vincere simpatici premi.

OPEN MIND SHOW è il risultato di un percorso che si è sviluppato attraverso alcuni mesi di scouting e preparazione alla ricerca di creativi, artisti o semplicemente persone del nostro territorio che sentono il bisogno di comunicare qualcosa di fronte a un pubblico. Le persone coinvolte sono state successivamente formate dalla Scuola di danza Ritmomisto di Lavis, che ha aiutato ciascun partecipante a sviluppare la propria idea. Lo spettacolo è andato in scena l’8 ottobre a Magrè. Sabato 15 ottobre arriva a Lavis per la “tappa” trentina, in versione ampliata e con nuove esibizioni.

Generazioni è un progetto delle cooperative sociali Young Inside e Inside, in collaborazione con Mercurio Società Cooperativa, sostenuto dalle Province autonome di Bolzano e Trento e dalla Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, con il sostegno di Alperia e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Foto: Ognjen Milosavac