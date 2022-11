CENTROSANTACHIARA.IT * “TEATRO RAGAZZI“: « IL PALCO DEL SOCIALE SI ILLUMINA CON I “COLORS” DELLA COMPAGNIA “TPO“ (20/11 ORE 16.00 »

20.27 - martedì 15 novembre 2022

Teatro Ragazzi. Il palco del Teatro Sociale si illumina con i “Colors” della Compagnia TPO. Portato in scena da TPO, Colors è una creazione di danza, immagini, digital design, dedicata ai bambini e al loro modo di giocare con i colori. Domenica 20 novembre 2022, ore 16, Teatro Sociale di Trento.

Terzo appuntamento con il Teatro ragazzi organizzato dal Centro Servizi Culturali S. Chiara al Teatro Sociale di Trento. Domenica 20 novembre, alle ore 16, sul palcoscenico del Sociale salirà la Compagnia TPO con Colors, un’ideazione di Davide Venturini e Francesco Grandi, in coproduzione con Teatro Metastasio. Lo spettacolo è inserito all’interno di Anch’io a teatro con mamma e papà, la programmazione di teatro ragazzi rivolta alle famiglie.

Colors è una creazione di danza, immagini, digital design, dedicata ai bambini dai 4 anni in su e al loro modo di giocare con i colori. E’ un progetto del TPO, in collaborazione con la coreografa newyorchese Catherine Galasso, in cui la compagnia italiana, nota per i suoi spettacoli high tech, ha immaginato uno spazio “sensibile” dove tre danzatrici dipingono lo spazio con il corpo.

Ogni colore ha un suo posto nel mondo, un suono, un movimento, un’energia. I colori abitano dentro di noi e danno forma agli stati d’animo, gioia, allegria, rabbia o malinconia. In questo spazio immateriale tre piccole sorelle, blu, rossa, gialla, creano relazioni ispirate da oggetti che si animano interagendo con il corpo. Nei loro giochi entrano in un sogno e qui iniziano un viaggio emotivo attraversando ambienti dove il colore invade la scena trasformando i pensieri in immagini. Qui gli oggetti prodotti dalle loro fantasie s’incrociano con desideri e paure, dando vita a microstorie, quadri animati e giochi interattivi.

Colors è uno spettacolo realizzato con la coreografia di Catherine Galasso e vede l’interpretazione sul palco di Valentina Consoli, Běla Dobiášová e Isabella Giustina, con il visual design di Elsa Mersi e le musiche di Spartaco Cortesi.

Info e biglietti

Biglietti al costo di 6 euro (ridotto a 4 euro per bambini dai 3 ai 14 anni e per i possessori dell’Euregio Family Pass) acquistabili su www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso le biglietterie del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Per info chiamare il numero verde 800013952 o visitare il sito www.centrosantachiara.it