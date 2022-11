CENTROSANTACHIARA.IT * “GRACES“: « SPETTACOLO ISPIRATO AL CONCETTO DI BELLEZZA DI ANTONIO CANOVA, AL SOCIALE (18-19/11) »

18.01 - lunedì 14 novembre 2022

Per la Stagione di danza, al Sociale arriva l’“autrice del corpo” Silvia Gribaudi con Graces. Spettacolo pluripremiato, Graces è una performance ispirata alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817.

Giovedì 17 e venerdì 18 novembre, ore 20.30, Teatro Sociale di Trento

Proseguono con successo gli appuntamenti di danza al Teatro Sociale di Trento programmati dal Centro Servizi Culturali S. Chiara. Dopo gli eventi che la scorsa settimana hanno avuto per protagonista Virgilio Sieni con Solo Goldberg Variations, giovedì 17 e venerdì 18 novembre (ore 20.30) il palco del Sociale ospiterà Silvia Gribaudi e il suo Graces, progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817.

Graces è uno spettacolo pluripremiato, vincitore del Premio Danza&Danza 2019 come “Produzione italiana dell’anno” e dell’azione CollaborAction#4 2018/2019, oltre ad essere stato selezionato a NID Platform 2019.

Prodotto da Zebra, in coproduzione con Santarcangelo Festival, Graces è stato realizzato grazie allo sguardo registico e visivo di Matteo Maffesanti (regista, formatore e videomaker), che ha seguito con Silvia Gribaudi tutto il processo artistico che si è sviluppato attraverso tappe di lavoro che comprendevano laboratori con cittadini sui materiali coreografici.

In scena tre corpi maschili, tre danzatori (Giacomo Citton, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo) dentro ad un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Qui il maschile e il femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi, danzando il ritmo stesso della natura.

In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi, che ama definirsi “autrice del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte con una comicità diretta, crudele ed empatica in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts.

Con Graces Silvia Gribaudi porta sul palco un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. La sua ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus -Aglaia, Eufrosine e Talia- erano infatti creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità.

Negli ultimi 10 anni Silvia Gribaudi si è interrogata sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la forma apparente, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo.

«Silvia è la profetessa italiana del corpo libero. – come l’ha definita Roberto Canziani in Quantescene! Cose di Teatro – Non quello della ginnastica, che è molto legato anzi, alla forza e alla muscolatura. Ma il corpo davvero libero, quello che si è affrancato dagli obblighi e dai doveri a cui le culture lo costringono. Per indagare come l’idea del Bello, oltre che culturalmente relativa, sia un principio vitale e salubre».

Foyer del teatro

Tornano quest’anno gli appuntamenti dedicati agli approfondimenti con i protagonisti della Stagione 22-23.

Al termine dello spettacolo Silvia Gribaudi e i suoi danzatori incontreranno il pubblico per un nuovo appuntamento dei Foyer del teatro. L’incontro sarà condotto dal prof. Simone Zitelli, danzatore, coreografo e insegnante di tecnica della danza contemporanea e storia della danza al liceo coreutico Educandato “Agli Angeli” di Verona”. Attualmente è docente di tecnica contemporanea presso il liceo Musicale e Coreutico “F.A. Bonporti”.

Info e biglietti

Biglietti acquistabili su https://www.boxol.it/centrosantachiara/it oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale e dell’Auditorium S. Chiara.

Maggiori informazioni su www.centrosantachiara.it