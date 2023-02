CENTROSANTACHIARA.IT * “SPACEWAYS“: « DUE WEEKEND DI MUSICA E PERFORMANCE COREOGRAFICHE, A ROVERETO (24-26 MARZO E 12-14 MAGGIO) »

07.41 - martedì 28 febbraio 2023

A Rovereto arriva SPACEWAYS – Tracciati di musica e danza. Due weekend di musica e performance coreografiche che indagano le relazioni e i segni del movimento e del suono di oggi. Dal 24 al 26 marzo e dal 12 al 14 maggio.

Due weekend di musica e danza per mettere in collisione suono e corpo. Due weekend da attraversare tra inaspettate accelerazioni e forme che cambiano sempre. Tutto questo è SPACEWAYS – Tracciati di musica e danza, la nuova iniziativa del Centro Servizi Culturali S.Chiara organizzata a Rovereto (negli spazi dell’Auditorium Melotti e in quelli del Museo MART, ma anche in dialogo con il resto della città).

La città della Quercia è pronta ad ospitare due intensi weekend di musica e performance coreografiche, che indagano le relazioni e i segni del movimento e del suono di oggi.

Il primo tracciato di musica e danza è oramai alle porte, e da venerdì 24 a domenica 26 marzo saranno le sonorità più innovative del jazz e della musica groovy (con ospiti come la strepitosa sassofonista americana Lakecia Benjamin, la visionaria Cosmic Renaissance di Gianluca Petrella, il jazz elettronico di Daykoda o di LNDFK) a intersecare i gesti ipercinetici di Parini Secondo o il solo denso e metamorfico di Antonella Bertoni.

Un primo weekend assolutamente all’insegna della qualità, ma soprattutto un’occasione da non lasciarsi sfuggire per vivere tre giorni tutti d’un fiato, dal primo all’ultimo momento, lasciandosi trasportare da una perfetta simbiosi di musica e danza.

«Saluto con grande entusiasmo la nascita di questa nuova iniziativa che il Centro S. Chiara ha voluto programmare a Rovereto, all’interno degli spazi di un’altra eccellenza provinciale in campo artistico-culturale come il Mart. – commenta l’Assessore alla Cultura della Provincia autonoma di Trento, Mirko Bisesti – Un proficuo dialogo che, sono certo, saprà dar vita ad un contenitore di eventi capace di catturare il pubblico dei più giovani grazie alla presenza di prestigiosi artisti della musica e della danza contemporanea, creando così momenti di aggregazione, condivisione e sano divertimento».

«Rovereto interpreta la sua vocazione di città della cultura, o delle culture, nella direzione di un dialogo aperto e continuo con la contemporaneità delle arti, – gli fa eco Micol Cossali, Assessora alla Cultura, Creatività giovanile e Innovazione – accogliendo e supportando esperienze artistiche e culturali innovative e di rilievo per aprire le porte del nostro territorio al mondo e coltivare la bellezza come occasione di scoperta e di incontro. In questa prospettiva, accogliamo con grande favore la nuova scommessa del Centro Servizi Culturali Santa Chiara per due fine settimana che si preannunciano come un condensato di energia e di intensità che avrà il suo cuore pulsante nel Polo culturale del Mart».

Il compito di inaugurare Spaceways spetterà alla coinvolgente performance di Parini Secondo insieme a Bienoise, che ‘invaderanno’ la Piazza del Mart con una coloratissima centrifuga di gesti e musica (ispirata ai movimenti ipercinetici del fenomeno Para Para e dell’Eurobeat, diffusosi negli anni 90 nei club di Tokyo) sparata da alcune auto modificate. A seguire, nel basement dell’Auditorium Melotti il calore del jazz incontrerà l’elettronica grazie al quartetto live di DayKoda, progetto musicale del produttore e musicista milanese Andrea Gamba. Chiusura della serata affidata ad uno dei nomi nuovi del jazz d’oltreoceano, Lakecia Benjamin, che a Rovereto presenterà in quartetto il nuovo progetto Phoenix, tutta la ricchezza dell’humus culturale afroamericano, nella sua capacità di proiettare la tradizione verso il futuro.

Sabato 25 marzo sarà ancora Parini Secondo ad aprire dalla Piazza del Mart una seconda giornata altrettanto ricca, che sarà completata dall’esibizione a tinte jazz, hip hop con nuove sonorità urbane di LNDFK (giovane producer e songwriter cresciuta a Napoli) e che culminerà con la visionaria musica del trombonista Gianluca Petrella e del suo Cosmic Renaissance, progetto nel quale riesce a far convivere il jazz più spirituale, l’ispirazione afro-futurista e space-jazz e la sperimentazione elettronica.

E per chi avesse ancora voglia di ballare, nelle serate di venerdì e sabato, al termine delle esibizioni all’Auditorium Melotti (ore 23 circa) la musica si sposterà al Loco’s bar di Rovereto per un travolgente dj set.

Domenica 26, infine, la chiusura di questo primo weekend non poteva che essere affidata alla fisicità di Antonella Bertoni, che con il solo C’è vita su Venere delizierà l’Auditorium Melotti e regalerà al pubblico l’occasione di intraprendere un viaggio pieno di vita e sinceramente emozionante.

Ma i tracciati di musica e danza generati da Spaceways non finiranno qui. Nel secondo weekend, in programma dal 12 al 14 maggio, il focus si incentrerà maggiormente sulle sonorità elettroniche ed il loro rapporto con il video, con artisti di primo piano della scena europea e della danza contemporanea. I nomi dei protagonisti e i dettagli del programma verranno comunicati nelle prossime settimane.

Tutte le informazioni relative ai biglietti e alla data di apertura delle prevendite verranno comunicate nei prossimi giorni.

Per rimanere aggiornati visitare il sito www.centrosantachiara.it