PAT * MARTEDÌ DELL’EUREGIO: « KICK-OFF CON GEMELLAGGIO SCOLASTICO TRA TRE SCUOLE DEI TERRITORI, PRIMO APPUNTAMENTO IL 28/11 (12.30) »

11.32 - lunedì 27 novembre 2023

Martedì dell’Euregio: kick-off con gemellaggio scolastico. Riprendono a Casa Moggioli gli incontri aperti ai cittadini. Primo appuntamento martedì 28 novembre dalle 12.30 alle 14.30. Riprendono anche per la stagione 2023-2024 gli incontri per far conoscere le attività dell’Euregio ambientati nella suggestiva Casa Moggioli, in via Grazioli, 35 a Trento.

Il primo appuntamento è previsto martedì 28 novembre, dalle ore 12.30 alle 14.30, con un gemellaggio tra tre scuole dei territori che compongono l’Euroregione: l’Istituto tecnico Economico “A. Tambosi” di Trento, l’Istituto secondario per il turismo e le biotecnologie “Marie Curie” di Merano e la BHAK (Accademia federale di commercio) di Wörgl, in Tirolo. All’evento parteciperanno rappresentanti di insegnanti e alunni, che al termine si recheranno in visita all’Istituto Tambosi di Trento.