SONDAGGI BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 26 NOVEMBRE: « FDI AL 28,9% / PD 19,6% / M5S 16,3% / LEGA 9,1% / FI 7,1% / AZIONE 3,8% »

08.14 - lunedì 27 novembre 2023

Media sondaggi 26 novembre: male la Lega, governo 20 punti sopra il centrosinistra. La media sondaggi del 26 novembre.

La variazione maggiore dell’ultimo mese secondo i vari istituti italiani è il mezzo punto perso dalla lega di Salvini, che vale oggi nella media il 9,1%. Si segnalano poche altre variazioni, Fratelli d’Italia si conferma nettamente primo partito stabile al 28,9%. Il Partito Democratico cede un decimo al 19,6%. Perfettamente stabili il movimento 5 stelle (16,3%), Azione (3,8%) e Italia Viva (2,9%). In crescita invece Forza Italia, di due decimo, che si riporta così sopra il 7 (7,1%). In crescita di due decimi anche più Europa (2,5%) mentre ne guadagna uno alleanza Verdi e Sinistra (3,5%).

Stabili anche Per l’Italia di Paragone (1,8%), Noi Moderati (0,9%) e Unione Popolare (0,8%) mentre guadagna un decimo Democrazia Sovrana Popolare (0,8%)

A livello di coalizioni il calo della lega porta a un calo di 3 decimi del centrodestra, al 46% esatto, oltre 20 punti sopra il centrosinistra, in crescita di due decimi al 25,6%. In crescita di quasi un punto e mezzo la fiducia in Giorgia Meloni, che vale oggi il 42,7%

Approfondiremo questi dati nella prossima puntata di Polls, il nostro podcast dedicato ai sondaggi, che esce ogni martedì mattina e che potete trovare qui

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente