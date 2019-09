SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * INTERVENTO NOTTURNO A PADERGNONE (VALLE LAGHI): « DUE DONNE TRENTINE PERSE NEI BOSCHI DELLA ZONA SOPRA IL RISTORANTE “IL GIARDINO DELLE SPEZIE” »

Si è concluso alle ore 00.30 di questa notte un’intervento dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino in aiuto a due donne trentine che si sono perse nei boschi di Padergnone (Valle dei Laghi), nella zona soprastante il ristorante “Il Giardino delle Spezie”.

Le due donne, non riuscendo più a trovare la via di rientro, hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 23.10.

Il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale del Soccorso Alpino ha attivato una squadra di operatori della Stazione di Trento – Monte Bondone che le ha raggiunte a piedi. Nel perdere la via, le due donne erano finite in una zona poco sicura e impervia.

I soccorritori le hanno quindi imbragate e con l’utilizzo di corde fisse le hanno accompagnate in sicurezza fino alla strada forestale. Incolumi, per loro non c’è stato bisogno del ricovero in ospedale.