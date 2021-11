PRO VITA E FAMIGLIA * GENDER: BRANDI, « ELIMINATI I TERMINI “LADIES“ “GENTLEMEN“ E NATALE, SONO ASSURDE ED INACCETTABILI LE LINEE GUIDA “INCLUSIVE” DELLA COMMISSIONE EUROPEA »

21:11 - 29/11/2021

Niente più Ladies and Gentlemen, niente più Natale. Roba da Marziani. Anzi no. Perché anche andare su Marte deve diventare politicamente corretto, scrivendo “inviare umani su Marte” e non “colonizzazione di Marte”. E’ l’ultima follia dell’Unione Europa, che avvallando l’ideologia gender, va a discriminare soprattutto le famiglie e i cristiani. Imponendo un linguaggio “inclusivo”, infatti, vengono eliminate l’identità e la cultura millenarie del Vecchio Continente», è il commento di Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, sulle linee guida della Commissione Europea per una “comunicazione inclusiva”.

«Vietato parlare di Natale in favore di un più generico “periodo natalizio”, eliminare Miss o Msr, così come eliminare nomi “religiosi” come Maria o Giovanni è l’apice dell’imposizione del pensiero unico contenuto nelle linee guida della Commissione Europea. Attraverso la creazione di una vera e propria neolingua apparentemente rispettosa di tutti, si cancellano le religioni, i sessi, le culture e la storia. Una vera è propria distruzione della nostra cultura, un vero è proprio tentativo di rivoluzionare la società europea», conclude Jacopo Coghe, vicepresidente della Onlus.