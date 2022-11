DAO – TRENTINO * 60MO ATTIVITÀ: « AL VIA VOTAZIONE SOLIDALE “SCEGLI E SOSTENIAMO CHI TI STA A CUORE”, PER DONARE FONDI A SEI ENTI LOCALI DI VOLONTARIATO »

14.52 - venerdì 18 novembre 2022

La cooperativa DAO compie 60 e coinvolge clienti e utenti nella votazione solidale “Scegli e sosteniamo chi ti sta a cuore” per donare fondi a 6 enti di volontariato

Fino al 30 novembre, è attiva l’iniziativa solidale “Scegli e sosteniamo chi ti sta a cuore”, organizzata dalla cooperativa DAO con l’obiettivo di supportare concretamente 6 enti di volontariato e allo stesso tempo coinvolgere le comunità. È prevista una votazione online alla quale chiunque può partecipare per esprimere la propria vicinanza e attenzione a diversi temi sociali. Sarà DAO a effettuare la donazione: ai clienti e a tutto il pubblico intercettato viene chiesto di guidare l’azione di charity tramite la propria preferenza.

LA SCELTA DEGLI ENTI

La scelta degli enti si basa sulla copertura geografica della cooperativa, sulla comunione di valori dei progetti identificati e sulla sensibilità verso alcuni aspetti umani cui DAO è già attenta.

Alcune organizzazioni sono riconosciute a livello nazionale, altre hanno rilevanza per lo più locale: con 2 dei 6 enti ha prevalso il desiderio di dare continuità a collaborazioni già intraprese negli anni precedenti, mentre per le altre 4 associazioni questa iniziativa di beneficenza vuole essere un punto di inizio per sviluppare rapporti e progetti futuri.

COME FUNZIONA

Per tutto il mese di novembre, i clienti dei punti vendita Conad della cooperativa, le persone vicine alla realtà di DAO e gli enti stessi con la loro rete possono votare il progetto a cui sono più sensibili, attraverso la pagina web sul sito Dao.

Le associazioni coinvolte sono:

o Banco Alimentare del Trentino-Alto Adige

o AVSI Südtirol

o Fondazione Trentina per l’Autismo ONLUS (Casa Sebastiano) o La Casa di Elena O.d.V.

o AssociazioneConviviumVicenza–O.d.V.

o LifelineDolomites

Al termine del periodo di votazione, Dao raccoglierà il numero di voti totali (sempre visibile sulla pagina), in base ai quali farà una donazione diversa a ognuno dei 6 enti.

Tutti, quindi, riceveranno un sostegno. Infine, Dao organizzerà un momento di condivisione a conclusione dell’iniziativa insieme a tutte le associazioni coinvolte.

CHI È DAO

Dalla sua nascita nel 1962, la cooperativa DAO ha basato il proprio modello di sviluppo sull’importanza dei legami: quelli tra persone con obiettivi comuni e quelli con i territori in cui opera.

Nata dall’unione di venti alimentaristi trentini, la società di Lavis concilia la condivisione della cultura cooperativa con la crescita imprenditoriale dei più di 120 soci, senza tralasciare l’attenzione costante verso le esigenze delle proprie comunità.

Dal 2004, inoltre, DAO è centro distributivo Conad per il Trentino Alto-Adige e le province di Vicenza, Verona e Belluno.

Quest’anno DAO ha celebrato i propri 60 anni di attività, coinvolgendo tutta la sua rete con diversi eventi e iniziative. Tra queste, la votazione solidale “Scegli e sosteniamo chi ti sta a cuore”, ideata e organizzata dalla cooperativa per dare supporto concreto a 6 enti di volontariato.

Il progetto si rivolge all’intero mondo DAO e tutte le realtà selezionate riceveranno un sostegno.