CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA (TN) * CINEMART: « ALL’AUDITORIUM MELOTTI DI ROVERETO “TIEPIDE ACQUE DI PRIMAVERA”, DEL REGISTA CINESE XIAOGANG GU (5/4 – ORE 21.00 »

14.14 - sabato 02 aprile 2022

Martedì 5 aprile (ore 21) all’Auditorium Melotti di Rovereto verrà proiettato “Tiepide acque di primavera”, pellicola firmata dal regista cinese Xiaogang Gu e presentata in versione originale sottotitolata.

La famiglia Yu si riunisce per il compleanno dell’anziana madre di quattro fratelli: il primo di questi è il proprietario del ristorante in cui si tiene la festa; il secondo è un pescatore in difficoltà economica; il terzo è un truffatore pesantemente indebitato e con un figlio portatore di handicap; il quarto ha l’animo semplice di un bambino.

La proposta di Cinemart proseguirà il 12 aprile con Sesso sfortunato o follie Porno del regista Radu Jude, presentato in versione originale sottotitolata e vietato ai minori di 18 anni.

*

Info e biglietti

Per partecipare è previsto un biglietto di ingresso al costo di 5 euro acquistabile su www.centrosantachiara.it, con una riduzione a 3 euro per i possessori della tessera del Cineforum.

Si ricorda che per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato e indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it