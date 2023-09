SMI TRENTINO * AMBULATORI: « LA LEGGE 16/2010 PREVEDE CHE IL COMUNE DI TRENTO (CON RICHIESTA A PROVINCIA TRENTO) POSSA CONCEDERE GRATUITAMENTE GLI SPAZI »

18.12 - mercoledì 27 settembre 2023

Siamo alla frutta. Avevamo avvisato le istituzioni da un mese. La Legge 16 del 2010, all’art.41 comma 7 bis prevede anche oggi che il Comune di Trento, su richiesta alla Provincia di Trento, possa dare gratuitamente l’ambulatorio di Villamontagna e di Romagnano ai medici che ne fanno richiesta come ambulatori secondati. Insistono a raccontare che non è vero. Insistono ad andare sui giornali a promettere interrogazioni, ma a non concludere nulla né con le petizioni in farmacia, né da parte dei gruppi consiliari comunali.

Il contratto marzo 2020 e quello che entrerà in vigore al 1 ottobre 2023, prevedevano inoltre che tutti i medici di Trento che si rendono disponibili ad aumentare il proprio attuale massimale, possono ricevere le scelte dei cittadini di Trento che ne fanno richiesta, qualora in Comitato ex art.12 non si autorizzi l’ingresso di un incaricato provvisorio.In cambio APSS può pagare il costo dell’ambulatorio secondario ai medici stessi.

Neppure questo viene autorizzato. In questo momento, come si legge sui giornali di questi giorni e anche oggi da parte della dott.ssa Marra a Romagnano, che dichiara pubblicamente di lasciare a fine mese l’ambulatorio comunale a pagamento, Apss non interviene per tempo ed il Comune non ritiene di dover gratuitamente concedere l’ambulatorio ai medici che si porterebbero li.L’incaricato provvisorio non può accettare scelte ma solo attendere l’arrivo di un altro medico che oggi non trovano.

Diamo ragione invece ad Apps laddove continuano ad iscrivere alla dottoressa pazienti: fino a quando è in servizio, hanno diritto ad iscriversi i cittadini trentini se ha posti disponibili!

Mille pazienti di Romagnano e altrettanti sulla collina, tra Povo, Martignano, Cognola, Villamontagna sono senza medico di famiglia e nessuno sembrerebbe interessarsene.Lo stesso dicasi per quelli di Gardolo che tra mesi e mesi fanno la spola fino a Mattarello e Ravina perché nessuno mette un ambulatorio a disposizione gratuita a Gardolo al medico che si sarebbe insediato.

Attualmente vanno anche a Meano ma anche li stanno finendo i posti.Molti ammalati sono in situazione di non autosufficienza; molti erano in assistenza domiciliare; molti sono tumorali; alcuni anche gravemente affetti da patologie degenerative importanti che necessitano di cure immediate. Moltissimi stanno attendendo di essere vaccinati con l’anti-Covid e per l’anti-influenzale. I medici di medicina generale da oggi hanno i vaccini per gli utenti che sono iscritti a noi.Consigliamo, gli altri, di andare al pronto soccorso.

Ci siamo appellàti, come Smi, a tutte le istituzioni, ma la valanga di difficoltà continua ad aumentare senza che nessuno intervenga.Da 18 giorni l’ambulatorio di Villamontagna è chiuso a chiave nonostante un medico avesse chiesto già il 9 settembre di poter accedere. Retribuito da Apps 3 euro al mese di stipendio per ogni paziente, il Comune di Trento gliene ha chiesti 4 per ogni paziente di Villamontagna, che ha adesso, per usufruire dell’ambulatorio.Siamo basiti.

Sia a Villamontagna che a Romagnano, frazioni di Trento, gli ambulatori sono a pagamento.Chi glielo fa fare a medici che pagano già altri ambulatori comunali e privati di pagarne uno di più in perdita per dare lustro ad un Comune che non ha a cuore né i cittadini né i medici? Noi non intendiamo proporci laddove non siamo accettati per la nostra professionalità ma richiesti solo per il nostro portafoglio!

Purtroppo dobbiamo avvisare la popolazione che a queste condizioni hanno gettato la spugna 4 dei cinque medici che avevano accettato di aiutare il Comune nelle scorse settimane.Alcuni medici da fuori regione che si erano detti interessati sono tornati indietro.Ne resta solo uno di medico volenteroso.Poi il nulla assoluto.

Chi verrà raccoglierà solo lamentele e briciole di umanità.

Dottor Nicola Paoli

Smi Trentino