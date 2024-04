FIMMG * CONFERENZA STATO REGIONI: SCOTTI, « APPROVAZIONE ACN, RISULTATO DI IMPEGNO DI SQUADRA »

17.24 - giovedì 4 aprile 2024

Approvazione ACN in Conferenza Stato Regioni, Fimmg: «Risultato di un impegno di squadra tra Governo, Regioni e la nostra organizzazione sindacale».

«Non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato senza l’impegno del ministro Schillaci e del presidente Fedriga, ai quali va l’apprezzamento per la serietà e la sensibilità politica dimostrata nell’interesse della categoria tutta e, soprattutto, dei cittadini».

Lo dice il segretario generale Fimmg, Silvestro Scotti, in merito all’approvazione dell’ACN 2019-2021 arrivata oggi in Conferenza Stato-Regioni. «Ricordiamo che il loro impegno si è definito già a seguito dei vari incontri – prosegue il leader Fimmg – e dell’ascolto dato alla Fimmg a cui è seguito l’atto di indirizzo necessario per la costituzione di questo ACN quale evoluzione della medicina generale.

Questo ACN, infatti, pone le basi per impostare risposte concrete per il rilancio del servizio sanitario nazionale e già risponde ad un nuovo impegno della medicina generale come affermato dal ministro Schillaci nella recente audizione in Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.