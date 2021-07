VVF VOLONTARI – LAVIS (TN) * « INCIDENTE TRA VETTURA ED AUTOBETONIERA, UTILIZZATE LE PINZE IDRAULICHE PER PERMETTERE AI SANITARI DI SOCCORRERE IL CONDUCENTE DELL’AUTO »

Dopo l’intervento di questa mattina sulla SP 235, i Vigili Del Fuoco Lavis (Tn) sono stati allertati anche nel pomeriggio per un altro incidente, verificatosi in via Giuseppe di Vittorio, con protagoniste un’automobile e un’autobetoniera.

I volontari lavisani hanno operato con le pinze idrauliche per permettere ai sanitari della Croce Rossa di soccorrere il conducente della vettura, procedendo contestualmente a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Foto: Vigili Del Fuoco Lavis