SOCCORSO ALPINO * MALGA RITORTO (VAL RENDENA): « RECUPERATI DOPO LE 20.00 DUE ESCURSIONISTI IN DIFFICOLTÀ SULLA NEVE, UOMO DEL 1993 (PROVINCIA DI MANTOVA) E DONNA DEL 2000 (PROVINCIA DI TREVISO) »

20.53 - domenica 5 marzo 2023

Numerosi interventi di Soccorso alpino nella giornata di oggi. Si è concluso poco dopo le 20.00 un intervento in soccorso di due escursionisti, un uomo del 1993 residente in provincia di Mantova e una donna del 2000 della provincia di Treviso, lungo il sentiero 277 a monte di Malga Ritorto (Val Rendena). I due si trovavano, insieme a un cane, a una quota di circa 1.900 m.s.l.m., a monte di Malga Ritorto, quando hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.30 perché sfiniti e in difficoltà a proseguire nella neve alta che li faceva sprofondare.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha chiesto l’intervento della Stazione di competenza di Madonna di Campiglio. Tre operatori sono saliti con il mezzo fino a malga Ritorto e da lì con gli sci d’alpinismo, raggiungendoli in circa 30 minuti. I due escursionisti sono stati dotati di attrezzatura idonea per la discesa su terreno innevato, di cui erano sprovvisti, e quindi accompagnati a valle in sicurezza fino a Madonna di Campiglio e poi a Sant’Antonio di Mavignola, dove avevano la macchina.

Contemporaneamente, la Stazione di Madonna di Campiglio è stata allertata per prestare soccorso a un’escursionista con le ciaspole, infortunatasi alla caviglia sul sentiero 331, tra il Monte Spinale e il rifugio Graffer. La donna ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 16.15, non riuscendo più a proseguire in autonomia. Due soccorritori la hanno raggiunta in motoslitta, le hanno prestato le prime cure, per poi accompagnarla a valle con il mezzo.

Intorno alle 13 la Centrale Unica di Trentino Emergenza è stata allertata per un’escursionista che si è infortunata ad un ginocchio mentre si trovava su un sentiero in Val Terragnolo nei pressi della località Valduga. L’infortunata è stata raggiunta a piedi dagli operatori della Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino, che le hanno prestato le prime cure sanitarie. Successivamente, la hanno imbarellata per trasferirla a piedi fino alla strada in località Valduga, dove è stata affidata all’ambulanza.

Intorno alle 13.30 due escursionisti hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 perché in difficoltà sul sentiero ghiacciato nella zona del Pian Pecei (Ciampedie, Val di Fassa). I due sono stati raggiunti dagli operatori della Stazione Centro Fassa e aiutati a rientrare a valle in sicurezza.

Intervenuto anche l’elicottero, poco prima delle 13, per uno scialpinista infortunatosi ad un arto inferiore nel gruppo dell’Ortles Cevedale, nella zona del rifugio Casati. L’uomo è stato soccorso ed elitrasportato all’ospedale di Sondalo (SO). Non è stato necessario l’intervento degli operatori della Stazione di Pejo, pronti in piazzola per dare supporto.