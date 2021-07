VVF VOLONTARI – CANAZEI (TN) * ALLAGAMENTI: « DIVERSI GLI INTERVENTI EFFETTUATI A CAUSA DAL MALTEMPO, SALVATA UNA VITA GRAZIE ALL’UTILIZZO DEL DAE »

Sono stati diversi gli interventi effettuati nel pomeriggio e nella serata di ieri dai Vigili del Fuoco Canazei e causati dal maltempo che ha provocato allagamenti in varie zone. Nella giornata di ieri il corpo è intervenuto tempestivamente e provvidenzialmente anche per un malore, salvando una vita grazie all’utilizzo i DAE, in attesa dell’arrivo di elisoccorso ed ambulanza.

*

Crediti Andrea Costa – corpo vv.f. Canazei