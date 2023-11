COMUNE TRENTO * SANTA BARBARA: « VVF VOLONTARI, I CORPI DELLA CITTÀ INCONTRANO I GIOVANI DELLA CITTÀ »

13.17 - lunedì 27 novembre 2023

Santa Barbara, i Vigili del fuoco volontari incontrano i giovani. I corpi della città incontrano ragazze e ragazzi della città portando doni e proponendo attività con mezzi e attrezzature. Come da tradizione il giorno di Santa Barbara la città festeggia i suoi Vigili del fuoco volontari di Trento (13 Corpi composti da 331 operatori, 77 allievi, 44 onorari, 20 sostenitori e 17 vigili di complemento). Quest’anno però non ci sarà più la consueta festa in piazza Duomo con il ringraziamento pubblico della città nei confronti dei vigili del fuoco volontari, sempre presenti e pronti ad aiutare sia in caso di calamità che di piccoli inconvenienti. Il primo e il 2 dicembre saranno i Vigili del fuoco ad andare a incontrare il territorio, in particolar modo il mondo dei giovani. Sono state individuate alcune realtà giovanili alle quali i vigili del fuoco porteranno un piccolo dono e offriranno attività diversificate, anche con i mezzi e giochi di intrattenimento per far conoscere il mondo dei volontari.

Nella giornata di sabato 2 dicembre alle ore 11 nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia è previsto un momento istituzionale. Il programma prevede la presentazione alla cittadinanza delle attività svolte nel corso del 2023 dai Corpi dei Vigili del fuoco volontari di Trento, con gli interventi più significativi e i dati più rilevanti, nonché la presentazione delle attività degli allievi.

Parteciperanno e interverranno all’incontro il sindaco di Trento Franco Ianeselli, l’assessore con delega alla Protezione civile Italo Gilmozzi, il Comandante del Corpo dei vigili del fuoco di Gardolo Denis Biasiolli e la responsabile distrettuale degli allievi Sara Puel.

Numerosi saranno invece gli appuntamenti sul territorio in programma l’1 e il 2 dicembre. I vigili del fuoco volontari di Mattarello e Sardagna venerdì primo dicembre (16.30-18.30) andranno a visitare la cooperativa Arianna di Canova. Ai ragazzi tra i 15 e i 18 anni proporranno un breve momento formativo sulla corretta chiamata di emergenza 112 e qualche “esercitazione” con mezzi ed attrezzature.

Il 2 dicembre: dalle ore 14 alle ore 16 i Vigili del fuoco volontari di Gardolo e Meano andranno a trovare l’associazione Adam a Meano dove si svolgeranno alcune manovre dimostrative; alle ore 10.30 – 12 i Vigili del fuoco volontari di Ravina e Romagnano visiteranno la sede della Cooperativa Arianna in via Bronzetti. Previste “esercitazioni” con mezzi e attrezzature; dalle 10.30 alle 12 toccherà alla Coop Arianna al Magnete: in questo caso i protagonisti saranno i Vigili del fuoco volontari di Povo e Vigolo Baselga con mezzi e attrezzature.

I vigili del fuoco volontari di Sopramonte e di Cadine andranno a visitare la coop. La Bussola sabato 2 dicembre dalle 15 alle 17. È prevista un’esercitazione su un incidente con la pinza. Inoltre il Corpo dei Vigili del fuoco di Cognola si è reso disponibile a girare in tutte le strutture con la Piattaforma mobile elevabile in modo da poter far salire sul mezzo i ragazzi.