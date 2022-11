“VARTALENT XII” * FASHION SHOW: « CONSEGNÀTI I PREMI AL TEATRO SANBAPOLIS DI TRENTO PER IL CONCORSO CANORO, OSPITE IL SOTTOSEGRETARIO SGARBI » (PHOTOGALLERY)

17.05 - mercoledì 23 novembre 2022

Un successo clamoroso per la dodicesima edizione del concorso canoro VARTALENT e dei FASHION SHOW. Un susseguirsi di emozioni, arte musicale e bellezza.

I concorrenti hanno eseguito performance degne di palcoscenici importanti e i fashion show hanno stupito il pubblico per le proposte diversificate e di alto livello creativo a sartoriale.

“Ciliegina sulla torta” di una serata perfetta condotta magistralmente da Monica Barreca l’arrivo del Sottosegretario al Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi che è intervenuto e ha premiato la vincitrice di VARTALENT XII.

Nick Casciaro, il super ospite ha onorato il palco e si è emozionato nel rivedere il video della sua storia musicale partita proprio da VARTALENT e arrivata alla vittoria di X FACTOR ROMANIA.

La giuria capitanata da Sabrina Modena con Luca Sala, JoeyFunboy, Andrea Verde e Katia Ciurletti ha decretato vincitrice Federica Morosati (Veneto) che, alla sua settima partecipazione, centra la vittoria con un’esibizione da brividi che ha ricordato le star della musica internazionale. Seconda classificata Meridemun (Lombardia), terzo Giuseppe Adragna (Sicilia), quarta Jenny Lucy (Lombardia) e quinto Fedele (Lazio). Jack Duncan, Il concorrente arrivato direttamente da Edimburgo, si è presentato con il kilt abito tradizionale del suo paese.

Questi i premi speciali: miglior look a Federica Morosati, miglior interpretazione e originalità a Meridemun.

I fashion show capitanati dalla fashion art director Sabrina Tamanini hanno riscontrato grande successo e apprezzamento. Incanta la proposta fashion della designer di origini marocchine Zineb Hazim. Grandissima conferma la collezione di Cristina Gaddo per Alta moda Anna Gaddo. Apprezzatissime le altre collezioni presentate da Maxmilian, Eblu, RA e Jenny’s Style.

Marco Consoli Patron di VARTALENT sprizza entusiasmo “riuscire ad alzare l’asticella di un progetto già posizionato a livelli di eccellenza in Trentino, in Italia e ormai riconosciuto anche all’estero, è un orgoglio ed un riconoscimento del grandioso lavoro ideativo, progettuale, esecutivo di una grande squadra.

Un proverbio dice “Squadra che vince non si cambia” e, sulle ali del successo dell’edizione 2021, il 19 novembre 2022 presso il teatro Sanbàpolis di Trento alle 20,30 si svolgerà la dodicesima edizione del Festival canoro d’Italia Vartalent e torneranno i Fashion show.

“L’obiettivo di quest’anno è alzare ancora l’asticella, già posizionata molto in alto, lavorando sulla cura dei dettagli e mantenendo il giusto equilibrio fra le due forme di espressione artistica inserite all’interno della stessa serata”

“In Trentino progetti culturali che, nonostante le grandi difficoltà e congiunture, hanno superato la doppia cifra, in termini di edizioni, non sono molti così come i progetti che hanno un respiro ed un eco anche fuori dai confini provinciali”

Il Festival canoro d’Italia Vartalent si è sempre distinto a livello nazionale quale momento importante per la crescita artistica, culturale e personale di cantanti solisti ed è sempre più passaggio privilegiato per giovani talenti. Alcuni di loro hanno spiccato il volo. Per citarne uno: Nick Casciaro, recente vincitore di X Factor Romania, ha partecipato a Vartalent ‘13 classificandosi al secondo posto.

A condurre la serata, confermatissima, Monica Barreca. Monica ha letteralmente “volato” sulla passerella nel 2021 con il suo carisma, la sua intelligenza, ironia e bellezza.

I concorrenti della dodicesima edizione sono 13 ed è stata comunicata ufficialmente la loro ammissione alla finale del 19 novembre. Questi i nomi dei talenti e la loro provenienza:

Federica Morosati (Veneto), Antonio Straface (Germania), Simone David (Alto Adige), Fedele Gianluca in arte Fedele (Lazio), Emilio Gabellieri (Umbria), Elefante Jenny Lucy in arte Jenny Lucy (Lombardia), Serena Stella Miori (Trentino), Mariacristina Amici in arte Meridemun (Lombardia), Giuseppe Adragna (Sicilia), Anna Taucci (Marche), Giovanna Sofia Principi (Marche), Duncan Jack (Scozia), Yuri Vidal in arte Frio (Piemonte).

La giuria sarà capitanata da Sabrina Modena cantante lirica, vocal coach e promotrice culturale.

Gli altri giurati saranno:

Luca Sala, cantante e produttore discografico. Luca è appena rientrato da una fortunatissima tournée in Australia con i “The Italian tenors”;

Andrea Verde, già vincitore dell’edizione 2017, è il selezionatore ufficiale dei concorrenti di Vartalent;

Giorgia Bertolani in arte JoeyFunboy già vincitrice della sesta edizione di Vartalent è artista fra le più apprezzate nel panorama musicale nazionale. Ha partecipato a due edizioni di X Factor Italia arrivando alle ultime fasi e vanta importanti collaborazioni come quella con Achille Lauro.

Confermata anche Katia Ciurletti nel ruolo di Assistente di Giuria.

A consegnare la targa del vincitore o vincitrice dell’edizione 2022 sarà Carla Paradiso straordinaria vincitrice dell’edizione 2022 con un’esibizione teatrale che rimarrà nella memoria del concorso.

Nick Casciaro vincitore di X Factor Romania sarà l’ospite d’onore di VARTALENT XII @ FASHION SHOW. Un sogno che si avvera. Nick ha partecipato ai suoi esordi a VARTALENT nelle edizioni 2012 e 2013 arrivando sul podio ed è stato uno dei protagonisti della stagione 2014/2015 di Amici di Maria De Filippi arrivando al serale. Un ritorno “in famiglia” che riempie tutti di emozione.

La moda torna grande protagonista e i fashion show saranno ben 5 e 6 i designer in calendario.

Grazie al sostegno all’Associazione Artigiani di Trento, nuovo partner del progetto, è stata data l’opportunità a designer presenti sul territorio di mostrare le proprie creazioni.

La fashion week Trento prende sempre più corpo.

La passerella lunga 20 metri e larga 4,5 con ai lati 160 ospiti VIP (quasi raddoppiati rispetto all’edizione 2021) vedrà sfilare le proposte di 6 designer: a Cristina Gaddo per Alta Moda Anna Gaddo e Maxmilian già in calendario nel 2021 si presentano le giovani designer Chiara Moser, Elena Cristoforetti e Jennifer Loggia. Sarà presente a testimonianza di una visione internazionale anche la giovane stilista italiana di origini marocchine Zineb Hazim già componente del progetto “We are made in Italy” fondato da Michelle Ngonmo in calendario alla Fashion week di Milano e in calendario alla Maroc Fashion Week di Marrakech. I suoi abiti sono presenti su magazine come Vogue, Vanity Fair e Marie Claire.

Confermata Sabrina Tamanini fashion art designer, già selezionata fra i 10 migliori designer emergenti all’interno del calendario ufficiale della Fashion week di Milano organizzata da Camera Nazionale della moda italiana nel 2021 oggi designer di gioielli per Jil Sander.

10 sono le modelle scelte per sfilare sulla passerella. Alcune di loro hanno calcato il palcoscenico di tante edizioni di Vartalent come co-conduttrici e modelle. Alcune di loro sono mamme e la maternità le ha rese ancora più radiose. Si aggiungono a Nicole Andreolli, Emily Eccel, Terry Balaara, Nicole Marchi, Eleonora Mezzanotte, Silvia Zogmeister già in passerella nel 2021, Martina Potrich, Nicol Dalfovo e Ina Smeralda: Torna a Vartalent Filomena Cibellis

Responsabile PR Patrizia Pace

Un sentito ringraziamento ai partner istituzionali: Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento e Associazione artigiani Trentino.

Main sponsor: ITAS Assicurazioni

Media partner: Il Dolomiti e TRENTINO TV.

Partner: IIRITI, Floricoltura Nadalini, Mytho parrucchieri estetica, Mecvideo, Laura Dallatina

