FEDERCOOP * TRANSIZIONE ECOSOSTENIBILE: « AL VIA IL CORSO ONLINE PER AIUTARE LE IMPRESE AD IMPOSTARE E GESTIRE IL PROPRIO PERCORSO DI CAMBIAMENTO, ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO »

Sostenibilità e impatto ambientale, sociale ed economico sono temi prioritari nelle agende della politica, sia a livello europeo, che nazionale e provinciale.

Le imprese, di ogni settore, sono chiamate a intraprendere un percorso di trasformazione che permetta loro di valutare, monitorare e agire non solo sulla propria organizzazione, ma anche sulla cosiddetta supply chain, la catena di distribuzione che coinvolge anche fornitori e stakeholder esterni.

Un cambiamento che richiede competenze specifiche, sia per la gestione operativa che per l’attivazione degli strumenti tecnici e finanziari di supporto. Per offrire alle imprese le competenze manageriali necessarie ad affrontare le nuove sfide che il processo di transizione pone e guidarle nell’individuazione dei canali di supporto più adatti, la Federazione Trentina della Cooperazione, in collaborazione con Scuola Capitale Sociale, propone un percorso formativo in quattro moduli settimanali.

L’iniziativa è rivolta in particolare a chi ricopre funzioni di management e governance nelle imprese del territorio.

A guidare le persone partecipanti sarà Alessandro Vezzil, economista ed esperto in management sostenibile, consulente per il Gruppo Snam nel progetto di transizione energetica che la multinazionale sta realizzando.

Sono, inoltre, previste le testimonianze di Mario Iannotti, del Ministero della transizione ecologica, Eliot Laniado, esperto di modelli economici Politecnico di Milano, Ilaria Mantegazza, sales manager di Carbonsink e Global Shaper del World Economic Forum e Piero Pellizzaro, direttore della Direzione di Progetto ‘Città Resilienti’ del Comune di Milano.

Il corso si terrà l’11, il 18 e il 25 giugno e il 2 luglio dalle 10.00 alle 13.00 online.

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio o fino a esaurimento posti.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a [email protected] o compilare il form online su