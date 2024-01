UNIMPRESA * SINNER – AUSTRALIAN OPEN: LONGOBARDI, « ORGOGLIO “MADE IN ITALY“, LA SUA VITTORIA È MESSAGGIO POSITIVO PER I GIOVANI »

14.36 - domenica 28 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

«La vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open non rappresenta solo un motivo di orgoglio per lo sport italiano. La sua impresa a uno dei più prestigiosi campionati di tennis del mondo, una delle più importanti pagine della storia sportiva del nostro Paese, contiene un messaggio estremamente positivo per i giovani: non accontentarsi, mai essere appagati, impegnarsi sempre per cercare un continuo miglioramento. Tre concetti semplici che sono alla base delle nostre imprese, specie quelle più piccole, che rappresentano il cuore del made in Italy, a nome delle quali rivolgo i complimenti a Jannik, che oggi ha tenuto più alti che mai i colori dell’Italia». Lo dichiara il presidente onorario di Unimpresa, Paolo Longobardi.