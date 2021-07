PROVINCIA AUTONOMA TENTO * “ I MARTEDÌ DEL PRESIDENTE ”: FUGATTI, « RIPRENDONO GLI INCONTRI CON I CITTADINI, UN’OCCASIONE PENSATA PER AFFRONTARE LE QUESTIONI CHE IMPATTANO SULLA VITA DELLE PERSONE »

Martedì del presidente, riprendono gli incontri con i cittadini. Riprendono domani mattina i “Martedì del presidente”, dopo la lunga sospensione degli appuntamenti con i cittadini a causa dell’emergenza sanitaria. Tanti sono i trentini di ogni territorio che hanno inviato una mail all’indirizzo [email protected] per chiedere un incontro a tu per tu con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, al fine di affrontare con lui le problematiche relative ai vari ambiti: “Si tratta di un’occasione pensata per affrontare le questioni che impattano sulla vita di ogni giorno delle persone.

Un’opportunità importante anche per me, perché mi consente di venire a conoscenza in maniera diretta dei problemi che stanno più a cuore ai trentini e, in questo modo, l’Amministrazione ha la possibilità di intervenire, dando loro risposta attraverso atti concreti”. Gli incontri si svolgono ogni martedì dalle 7 alle 9, presso il palazzo della Provincia in Piazza Dante a Trento. Si accede solo su appuntamento. È infine obbligatorio il rispetto delle regole anti-contagio.