MORANDUZZO (LEGA) * SCUOLA: « ATTUAZIONE ODG SU CORSI DI FORMAZIONE PER CARROZZIERI E RIPARATORI PNEUMATICI, NECESSITà DI RISPONDERE AD ESIGENZA REALE »

Sono molto orgoglioso dell’attuazione del mio ordine del giorno, presentato durante la manovra di bilancio dello scorso anno, in cui viene dato seguito alla proposta di introduzione dei corsi specifici anche in apprendistato duale all’interno degli istituti professionali che appartengono a questo settore con lo scopo di completare la figura di “Operatore nel settore della riparazione dei veicoli a motore” indirizzo “manutenzione e riparazione della carrozzeria” e “ riparazione e sostituzione di pneumatici”.

Sono convinto che un corso di formazione nasca dalla necessità di rispondere ad una esigenza reale, ossia quella di formare una figura professionale che operi in maniera adeguata alle richieste del mercato, un’esigenza per rispondere ad una forte domanda di maestranze specializzate in un ambito complementare alla meccanica auto.

Ringrazio l’Assessore Bisesti per aver saputo ascoltare le esigenze che il nostro territorio, e i cittadini stessi, ci hanno richiesto.

Questo quanto dichiarato in una nota stampa dal consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Devid Moranduzzo.