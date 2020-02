RIVA DEL GARDA FIERECONGRESSI * PREMIAZIONE AMBASCIATORI DEL TRENTINO: GOTTARDI, « CON IL LORO RUOLO E LA LEADERSHIP SONO CAPACI DI FARE LA DIFFERENZA »

Promuovono il Trentino in Italia e nel mondo come luogo d’incontro, facendosi portavoce del territorio per proporlo come sede di meeting o convention di rilievo nazionale ed internazionale all’istituzione di appartenenza. Gli Ambasciatori del Trentino per i congressi sono personalità d’eccellenza, tra professori, medici, ricercatori, manager, rappresentanti del mondo della cultura, delle istituzioni pubbliche e private, che rappresentano il cuore del progetto promosso da Riva del Garda Fierecongressi SpA, capofila della meeting industry regionale, in base al quale la Società supporta gli Ambasciatori nel percorso di acquisizione di un evento.

Per il quarto anno consecutivo il progetto “Club degli Ambasciatori del Trentino per i congressi” si è trasformato in un prestigioso evento, andato in scena ieri sera giovedì 6 febbraio al Grand Hotel Trento, dedicato alla premiazione delle personalità che nel corso del 2019 hanno contribuito a portare un evento congressuale in Trentino.

Presente alla serata di premiazione l’Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento Mattia Gottardi: “Con il loro ruolo e la loro leadership all’interno del mondo che rappresentano professionalmente, sono capaci di fare la differenza: diventare Ambasciatori significa avere una grande responsabilità e dimostrare quella fondamentale capacità di fare sistema a favore dello sviluppo del territorio. Queste personalità rappresentano l’esempio migliore di quanto si può fare in sinergia, con alle spalle una struttura e un’organizzazione efficiente quale Riva del Garda Fierecongressi, che rappresenta una delle eccellenze del nostro territorio. Agli Ambasciatori va dunque un riconoscimento, con l’augurio che, in vista dell’ampliamento degli spazi del polo congressuale gardesano, riescano ad ampliare sempre di più la rete che hanno contribuito a creare, con il massimo supporto da parte della Provincia per questo tipo di iniziative”.

“Si tratta di personalità che vedono nello sviluppo del turismo congressuale una leva per lo sviluppo economico e culturale del territorio. Pensiero coerente con il nostro e motivo alla base dell’importante progetto di ampliamento e riqualificazione delle strutture”, ha dichiarato il Presidente della Società Roberto Pellegrini. “Grazie a queste figure sono stati molti gli eventi organizzati nel corso del 2019, in particolare di carattere medico e scientifico e, guardando a tale settore, l’area congressi ha avviato un percorso di formazione per ottenere nel 2020 la certificazione di Healthcare Venue, ossia per qualificarsi come sede dotata di determinati criteri ed ideale per ospitare eventi medici e farmaceutici”.

“La collaborazione con gli Ambasciatori permette di far conoscere le opportunità offerte dalla nostra sede congressuale e dal territorio, a livello sia nazionale sia internazionale, e ogni anno consente di raggiungere risultati importanti. Nel 2019 abbiamo ospitato 73 eventi, di cui 14 internazionali e 16 nazionali, di carattere culturale, sportivo, corporate e associativo, generando circa 80.000 presenze. In questo percorso virtuoso, molti degli eventi organizzati sono il frutto di questo rapporto di collaborazione che dimostra quanto il ruolo degli Ambasciatori sia fondamentale”, ha dichiarato la neo Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi Alessandra Albarelli.

All’evento sono stati premiati gli Ambasciatori del Trentino per i Congressi dell’anno 2019: Sabino Della Sala – Corso Sezione Muscolo-Scheletrica Società italiana di Radiologia Medica (SIRM); Giacomo Oliveri, Andrea Massa, Paolo Rocca – ESoA 2019 Course; Maurizio Tomazzoni, Giovanna Ulrici – XXX Congresso Istituto Nazionale di Urbanistica e VII Rassegna Urbanistica Nazionale; Cesare Furlanello – 3rd Annual MAQC Society Conference; Tiziano Tarolli – Flicorno d’Oro XXI Concorso Bandistico Internazionale; Stefano Gialanella – Workshop ECOPADS “Non-exhaust vehicular emissions”; Dino Zardi – 35th International Conference on Alpine Meteorology (ICAM); Carlo Borzaga – XVII Workshop sull’Impresa Sociale; Maria Oros – Autumn Meeting on Oral Hygiene; Fausto Fiorile – 28° Congresso Nazionale Associazione Italiana Odontoiatri (AIO); Patrizio Caciagli, Emanuela Toffalori – 5° Congresso Nazionale Società italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL).