GHEZZI (FUTURA) –  FERRARI (PD) – MARINI (MISTO) * CENTRALI IDROELETTRICHE: « CHIEDIAMO L’INDIZIONE DI UNA CONFERENZA PROVINCIALE DI INFORMAZIONE »

Con la presente i sottoscritti TRE capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 150 del Regolamento del Consiglio, chiedono l’indizione di una conferenza di informazione sul seguente tema, di grande importanza ambientale, economica e politica:

“Le grandi derivazioni idroelettriche in Trentino: prospettive economiche, industriali e ambientali dopo l’approvazione della legge provinciale sulle concessioni.”

I relatori e le relatrici – sulla cui scelta siamo pronti/a a confrontarci con la presidenza e la segreteria generale – dovranno essere la ministra delle infrastrutture o suo/a delegato/a, docenti universitari, esperti/e a livello nazionale, ecc., in modo da avere un panorama articolato e dettagliato delle possibili risposte e delle ricadute in merito al tema posto in oggetto.

*

PAOLO GHEZZI (Futura)

SARA FERRARI (PD)

ALEX MARINI (Gruppo misto)