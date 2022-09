UNCEM * ELEZIONI: BUSSONE, “ SINDACI-FATTORINI NELLA NOTTE PER CONSEGNARE SCHEDE NEI TRIBUNALI, ANCORA UNA VOLTA PESANO LE SPEREQUAZIONI “

23.21 - domenica 25 settembre 2022

“Saranno ancora una volta i Sindaci, a tarda notte, a consegnare le schede elettorali e tutto il materiale nei tribunali di riferimento. Auto accesa e via. Decine di chilometri per una consegna che potrebbe benissimo avvenire domani, lunedi mattina. Uncem lo aveva già detto tre mesi fa, a giugno 2022, in occasione del referendum. Stessa scena, e nessuno ha pensato a correttivi in questi mesi. Sindaci e personale dei Comuni hanno dovuto, e dovranno stanotte, consegnare scatoloni e materiali presso i Tribunali di riferimento.

Va ricordato che dopo la riduzione delle sedi, avvenuta negli ultimi anni, vi sono Comuni montani, più periferici, che distano anche 60, 80 chilometri dal Tribunale della propria giurisdizione. Sindaci-fattorini, con la montagna che fa chilometri e chilometri, e pesano maggiormente distanze e sperequazioni. Per una consegna che potrebbe benissimo esser fatta domani”.

Lo afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani