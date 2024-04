UIL SCUOLA TRENTINO E IRASE TAAS * ” VIVERE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE “: « IL 18/4 CONVEGNO A TRENTO, CON MASSIMO – CIMA – PASSERINI – BENVENUTO – DI MENNA – FORMENTINI » (PHOTOGALLERY)

12.07 - giovedì 18 aprile 2024

Oggi giovedì 18 aprile, alla Sala Falconetto in Trento, IRASE TAAS, su richiesta della UIL del Trentino, organizza una giornata di riflessione sull’Intelligenza Artificiale, dal titolo “Vivere l’intelligenza artificiale”. L’iniziativa, aperta all’intera cittadinanza, rientra in un progetto più ampio che prevede un secondo momento specificatamente dedicato alle diverse aree lavorative e un terzo incontro di sintesi di quanto emerso.

L’intento è quello di indagare l’utilizzo dell’I.A. nella vita di tutti i giorni – nel lavoro, nel mondo dell’industria, del commercio e dei servizi – esplorandone le modalità di utilizzo, gli elementi di criticità ma anche gli ambiti e le opportunità di innovazione.

La giornata del 18 aprile vede la partecipazione di Giorgio Benvenuto e Massimo di Menna, che porranno in analogia l’impatto delle 150 introdotte negli anni ’70 e dell’IA di oggi nella vita dei lavoratori e dei cittadini tutti; il prof. Andrea Passerini di UNITN che approfondirà gli elementi di criticità e le potenzialità di questo nuovo device; il prof. Marco Formentini, sempre dell’Università trentina, che delineerà i possibili scenari per il futuro.

Ai partecipanti al seminario verrà offerta la pubblicazione “Le 150 ore e l’intelligenza artificiale 1973/2023” – Giorgio Benvenuto e Massimo Di Menna. La pubblicazione pone in analogia le 150 ore introdotte negli anni Settanta e l’intelligenza artificiale di oggi.

Giorgio Benvenuto è stato: Segretario Flm – Federazione lavoratori metalmeccanici firmatario con Pierre Carniti e Bruno Trentin del contratto del 1973 che introdusse le 150 ore e Segretario generale della UIL; Segretario generale Ministero Finanze; Parlamentare e Presidente di Commissione Finanze di Camera e Senato; Docente di materie fiscali presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Presiede la Fondazione “Bruno Buozzi”.

Massimo Di Menna è stato: docente nei Corsi di aggiornamento per insegnanti dei corsi per lavoratori (150 0re); Docente di scienze umane; Segretario generale UIL Scuola; componente Consiglio direttivo IRSAE Lazio; Consigliere CdA Università di Cassino; Consigliere CdA gruppo UNIPOL; Presidente di Fondo Espero. È il Responsabile della Scuola sindacale “Piero Martinetti”.

Marco Formentini è Professore Associato al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) dell’Università di Trento. Si occupa a livello di ricerca e di didattica dei temi legati alla gestione delle attività produttive, con attenzione particolare alla digitalizzazione e alla sostenibilità. E’ il referente del DISI per l’Osservatorio su Intelligenza Artificiale ed Innovazione recentemente organizzato in collaborazione con Confindustria Trento. Ha collaborato con Hub Innovazione Trentino allo sviluppo della sfida didattica “Industrial AI Challenge”, premiata dall’Associazione Gianluca Spina con il “Teaching Excellence and Innovation Award”.

Andrea Passerini è Professore Associato al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione (DISI) dell’Università di Trento, dove dirige lo Structured Machine Learning Group e coordina il programma di ricerca su Deep and Structured Machine Learning. Da oltre 20 anni si occupa di intelligenza artificiale. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la combinazione tra apprendimento automatico,ragionamento automatico ed intelligenza umana. E’ coordinatore del progetto Europeo TANGO, che mira a sviluppare sistemi in cui persone e macchine collaborino per migliorare la qualità delle decisioni prese.