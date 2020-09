CARMEN MARTINI * SICUREZZA CITTà TRENTO: « LA MIA PIù PIENA E SENTITA SOLIDARIETà AL SIGNOR PAOLO FRIZZI -ANIMATORE DEL COMITATO TORRE VANGA- PER LE GRAVI MINACCE DA LUI SUBITE »

Esprimo la mia più piena e sentita solidarietà al signor Paolo Frizzi, animatore del comitato Torre Vanga, per le gravi minacce da lui subite nei giorni scorsi da parte di un noto spacciatore uso ad operare nei pressi della “Portèla”.

Frizzi porta avanti con grande impegno e coraggio una battaglia sacrosanta per garantire la sicurezza dei cittadini e dei giovani rispetto alla piaga dello spaccio. Che qualcuno si permetta di minacciarlo di morte in pieno giorno fa capire il livello di impunità che questi soggetti pensano ormai di avere ottenuto ed è un fatto che non può e non deve restare senza risposta.

Come M5S ribadiamo che l’unica soluzione per risolvere l’annoso problema dello spaccio e della malvivenza nell’area della Portela (e non solo) è il coordinamento attivo delle forze dell’ordine con i cittadini che vivono sulla loro pelle il disagio causato dalla malvivenza. Nessuno vuole sostituirsi ai professionisti della giustizia, ma bisogna capire che la loro collaborazione aperta con la cittadinanza che conosce per filo e per segno volti e comportamenti di questi malviventi è la chiave più efficace per risolvere il problema, mettendo questi personaggi in condizione di non nuocere e facendo svanire la loro arrogante convinzione di essere intoccabili.

Il 16 settembre parteciperò molto volentieri all’incontro organizzato dal comitato Torre Vanga che si terrà alle 18.30 in piazza Santa Maria Maggiore. Invito fin d’ora tutti i cittadini di Trento che non si vogliono arrendere alla piaga della delinquenza a partecipare e a farsi parte attiva nel combattere una battaglia che può essere vinta solo lavorando uniti per il bene comune.

*

Carmen Martini candidata M5S a sindaca di Trento