RAI * AUDIENCE TV: « NESSUN “SORPASSO”, NOI SIAMO SALDAMENTE IN TESTA AGLI ASCOLTI »

10.39 - giovedì 18 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

A fronte di notizie, infondate, che parlano di “sorpasso” da parte di Mediaset negli ascolti, Rai ribadisce quanto già più volte ripetuto: le reti generaliste Rai – Rai 1, Rai 2, Rai 3 – mantengono saldamente il primato rispetto alle tre reti generaliste del principale concorrente. In particolare, dal confronto a pari perimetro tra le tre reti generaliste più il canale all news nell’anno 2023 (Fonte Auditel) emerge che Rai è leader sia nell’intera giornata con uno share del 31 per cento e una media di 2 milioni 527 mila spettatori (contro il 26.8 e 2 milioni 184 mila della principale concorrente), sia nel prime time con uno share del 32 per cento e 6 milioni 12 mila spettatori (contro il 26.7 e 5 milioni 8 mila della concorrenza).

“Il primato Rai – dice l’Amministratore Delegato Roberto Sergio – è certificato inequivocabilmente dai numeri. Ed è scorretto, inserendo nel computo dell’audience complessiva le reti tematiche, paragonare perimetri di ascolto qualitativamente e quantitativamente diversi, come risulta ben evidente dal tipo di programmazione proposta da Rai che – anche grazie ad alcuni canali molto specializzati – assolve pienamente alla propria funzione di Servizio Pubblico”.