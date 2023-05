UIL FPL EELL – TRENTINO * RINNOVO INTEGRATIVO COOPERATIVE SOCIALI: « LA FEDERAZIONE CONVOCHI LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE AL TAVOLO PROVINCIALE »

09.23 - mercoledì 10 maggio 2023

RINNOVO INTEGRATIVO PROVINCIALE COOPERATIVE SOCIALI LA FEDERAZIONE CONVOCHI LE OO.SS. AL TAVOLO PROVINCIALE. LA UIL FPL EE.LL. E’ PRONTA!

La UIL FPL EE.LL., stando a quanto già richiamato al tavolo con la Federazione delle Cooperative Sociali, per urgente convocazione delle OO.SS. ed attivazione di ripresa trattativa del rinnovo integrativo Provinciale, nel mesi di maggio ha dato il via alla programmazione delle assemblee sul territorio dedicate alle lavoratrici e lavoratori del settore, per confronto e ripresa dei temi di discussione, interrotti nel 2020 per effetto della pandemia e che dovranno riprendere nel prossimo mese di giugno.

Quanto raggiunto nella giornata di ieri 9.05.2023, quale sottoscrizione dell’accordo di corretto inquadramento in D2 delle Educatrici con laurea e titolo equipollenti, rappresenta sicuramente un buon segnale per debita presa d’attenzione alle criticità, ma l’esigenza quella di non fermarsi.

La revisione dell’integrativo Provinciale dovrà toccare varie criticità che ad oggi mettono in difficoltà lavoratrici e lavoratori di vari ambiti seguiti dalla UIL FPL EE.LL. che, grazie alla forte rappresentatività nelle RSA, ASSISTENZA DOMICILIARE, NIDI D’INFANZIA, CENTRI ACCOGLIENZA, ricorda necessaria revisione ed inserimento nuovi articoli, per: permessi di lutto, tempi vestizione, accordo banca ore solidali, produttività, indennità territoriale.

Queste solo una minima parte di quanto fermo al tavolo di trattativa e che necessario riparta a breve, stando gli impegni della controparte con le OO.SS. al tavolo, dati i nostri svariati solleciti portati all’attenzione negli ultimi due anni di tutte le parti interessate.

L’attuale situazione all’interno delle Cooperative Sociali, che applicano il Contratto Nazionale ed integrativo Provinciale Trentino, ha necessità urgente di risposte per diminuire il gap normativo ed economico con il pubblico impiego e sanare ingiustizie sui dipendenti, che garantiscono servizi uguali a quelli che operano negli enti pubblici territoriali, molte volte in sinergia, ad esempio per quanto accade nei servizi domiciliari, dove le Comunità di Valle integrano le esigenze dell’utenza con la flessibilità del personale della Cooperativa, la quale riconosce indennità d’aggiornare per l’attuale situazione di rincari che affrontano tutti i giorni le famiglie.

Con forza ribadiamo la necessità di una contrattazione di secondo livello che dia risposte ad un’inflazione arrivata al 14%, d’integrazione al prossimo rinnovo Nazionale sul terzo settore, nella consapevolezza che in assenza di risposte future chiare e certe, la UIL FPL EE.LL. imprimerà forza rappresentativa a richiamo della valorizzazione dei servizi erogati da tutto il personale.

Per La UIL FPL EE.LL.

Andrea Bassetti – Manuel Cescatti