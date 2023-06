TRENTINO MARKETING * “I SUONI DELLE DOLOMITI 2023“: « UN FESTIVAL SEMPRE PIÙ INCLUSIVO, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA BASATA SUI “SUBPAC“ »

15.48 - giovedì 22 giugno 2023

Grazie alla tecnologia basata sui Subpac. I Suoni delle Dolomiti, un festival sempre più inclusivo. Dal 23 agosto al 1 ottobre nelle Dolomiti del Trentino si svolgerà l’edizione 2023 del Festival I Suoni delle Dolomiti. E tra le novità di questa edizione ci sono anche quattro concerti del programma che saranno fruibili non solo da pubblici con disabilità motoria, ma anche con disabilità uditiva

La tecnologia che può permetterlo è basata su sistemi audio-tattili audio-tattili Subpac (www.subpac.com) che consentono alle persone con deficit uditivo di percepire la musica. Una tecnologia “da indossare”, come uno zaino, che vibrando al ritmo della musica è in grado di trasferire la risposta alle basse frequenze direttamente al corpo dell’ascoltatore, con il fine di garantire un’esperienza d’ascolto unica e più completa anche rispetto a quella “canonica”.

I quattro concerti individuati sono quelli del 30 agosto a Malga Brenta Bassa (zona Campiglio) con Frida Bollani Magoni, l’8 settembre a Sagron Mis (Primiero) con La Petite Écurie, il 17 settembre a Passo di Lavazè (Val di Fiemme) con Iva Bittova e il 19 settembre a Villa Welsperg (Primiero) con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Per iscriversi è sufficiente contattare Re-Moove, azienda trentina specializzata in mobilità inclusiva (www.re-moove.it/) attraverso l’indirizzo e-mail appositamente creato o ai numeri a disposizione, compreso Whatsapp. Nei luoghi dei quattro concerti sarà garantita l’assistenza alle persone con disabilità e un supporto in loco per raggiungere il concerto – anche grazie a mezzi e bike inclusivi – e la possibilità, per le persone con disabilità uditiva, di utilizzare i Subpac.

I servizi di supporto e accompagnamento dal parcheggio alla location dell’evento e l’utilizzo dei Subpac richiedono la prenotazione ai seguenti contatti: isuoniaccessibili@re-moove.it – Telefono 0464 076840 – Whatsapp 351 7181793

Informazioni sul sito www.visittrentino.info/isuonidelledolomiti