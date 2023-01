RAI 3 – “ REPORT “ * QUESTA SERA 9 GENNAIO LE INCHIESTE SU: « “POLLESINA” / “ TE PIACE ‘O PRESEPE?” / “LA BUONA SCUOLA” »

17.19 - lunedì 9 gennaio 2023

Nel mondo ci sono ventisei miliardi di polli, cinquecento milioni solo in Italia. La maggioranza di tutti questi polli cresce negli allevamenti intensivi, che secondo gli scienziati sono l’incubatoio dove potrebbe svilupparsi la prossima pandemia. Cosa stiamo facendo per evitare nuovi pericolosi virus? E come sono gli allevamenti in Italia? E quelli biologici? “Report” mostrerà delle immagini esclusive su come vengono allevati i polli in quella che è considerata un’eccellenza del comparto degli allevamenti biologici.

Le strutture che li ospitano sono conformi e chi controlla che tutto venga fatto nel rispetto rigoroso della legge? A seguire la faida tra due Comuni in provincia di Rieti per l’allestimento del presepe più prestigioso: quello in piazza San Pietro in Vaticano. Infine secondo il programma Pisa dell’Ocse gli studenti finlandesi sono ai primi posti per quanto riguarda la lettura, la matematica e le scienze. Pochissimi i fondi europei investiti, mentre la quota di Pil dedicata all’istruzione è quasi il doppio rispetto all’Italia: il 5% contro il nostro 2,9%. È questo il successo del sistema educativo e scolastico della Finlandia? In parte, ma non solo. “Report” farà un viaggio nelle scuole migliori del paese per raccontare come, in appena cento anni, la Finlandia si è trasformata da paese rurale e povero in un paese all’avanguardia e tecnologico, dove trovano lavoro i cervelli italiani in fuga e dove ha trovato casa il primo preside italiano.